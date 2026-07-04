فيديو - أوتشوا يمازح مورا: حان وقت النوم

ظهر أوتشوا في مقطع فيديو وهو يمازح زميله الشاب جيلبرتو

بخفة ظل، ظهر الحارس المكسيكي المخضرم "ميمو" أوتشوا في مقطع فيديو وهو يمازح زميله الشاب جيلبرتو ، البالغ 17 عامًا، بسبب صغر سنّه مقارنة بباقي لاعبي المنتخب المكسيكي.

وفي اللقطة، تعامل أوتشوا مع مورا بروح الأب أو الأخ الأكبر، مازحًا إياه بأنّ موعد نومه قد حان وأنه لم يُنهِ واجباته المدرسية بعد إذ حمل له أوراقًا وأقلامًا، قبل أن يواصل المزاح بدمية على شكل نسخة مصغّرة منه استخدمها كي يحكي له حكاية قبل النوم، في عكس الأجواء المرحة داخل معسكر المنتخب.

وتأتي اللقطة في ظل الحضور اللافت لمورا مع ، إذ يُعدّ من أبرز المواهب الصاعدة في المكسيكية، فيما يواصل أوتشوا، صاحب الخبرة الطويلة، لعب دور قيادي داخل المجموعة، لكن هذه المرة خارج الإطار وبكثير من الدعابة.