فيديو - أوتشوا يمازح مورا: حان وقت النوم

بخفة ظل، ظهر الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو
"ميمو" أوتشوا في مقطع فيديو طريف
وهو يمازح زميله الشاب جيلبرتو مورا
، البالغ 17 عامًا، بسبب صغر سنّه مقارنة بباقي لاعبي المنتخب المكسيكي.
وفي اللقطة، تعامل أوتشوا مع مورا بروح الأب أو الأخ الأكبر، مازحًا إياه بأنّ موعد نومه قد حان وأنه لم يُنهِ واجباته المدرسية بعد إذ حمل له أوراقًا وأقلامًا، قبل أن يواصل المزاح بدمية على شكل نسخة مصغّرة منه استخدمها كي يحكي له حكاية قبل النوم، في مشهد
عكس الأجواء المرحة داخل معسكر المنتخب.
وتأتي اللقطة في ظل الحضور اللافت لمورا مع المكسيك
، إذ يُعدّ من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة
المكسيكية، فيما يواصل أوتشوا، صاحب الخبرة الطويلة، لعب دور قيادي داخل المجموعة، لكن هذه المرة خارج الإطار الجدي
وبكثير من الدعابة.