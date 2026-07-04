فوزينيا يقفز إلى واجهة إنستغرام

واصل حارس منتخب الرأس الأخضر
فوزينيا خطف الأنظار خارج الملعب، بعدما تحوّل إلى واحد من أبرز الأسماء الكروية حضورًا على إنستغرام
خلال كأس العالم
، بالتزامن مع الظهور اللافت للمنتخب في البطولة.
وشهد حساب فوزينيا ارتفاعًا كبيرًا في عدد المتابعين خلال الأيام الماضية، بعد تألقه مع منتخب بلاده، خصوصًا عقب الأداء الذي قدّمه أمام إسبانيا
، والذي ساهم في تعزيز صورته كأحد أبرز حراس البطولة.
وتقدّم فوزينيا في عدد المتابعين على مجموعة من أشهر حراس المرمى في العالم
، بينهم إيكر كاسياس
، تيبو كورتوا
، إيميليانو مارتينيز
، مانويل
نوير وجيانلويجي بوفون، بعدما وصل حسابه إلى 24.3 مليون متابع، ليصبح الحارس الأكثر متابعة على إنستغرام منذ إطلاق التطبيق.
وجاءت هذه القفزة لتكرّس التحوّل الكبير في حضور فوزينيا، الذي خرج من إطار المتابعة المحلية إلى واجهة المشهد الكروي عالميًا، مستفيدًا من ظهوره اللافت مع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم.