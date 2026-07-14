أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

هل اقترب زواج يامال؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل اقترب زواج يامال؟
A-
A+

كرة القدم

2026-07-14 | 08:05
هل اقترب زواج يامال؟

أثارت إينيس غارسيا تكهنات بشأن اقتراب انتقال علاقتهما إلى مرحلة جديدة

أثارت إينيس غارسيا، شريكة النجم الإسباني لامين يامال، تكهنات بشأن اقتراب انتقال علاقتهما إلى مرحلة جديدة، بعدما نشرت صورة أرفقتها بعبارة تتحدث فيها عن الزواج وعلاقتها بوالدها.
وكتبت غارسيا أنّ أكثر ما يخيفها في الزواج هو أن يعتقد والدها أنّها لم تعد طفلته الصغيرة، ما دفع متابعين إلى ربط كلامها باحتمال أن يكون لاعب برشلونة قد تقدّم لخطبتها.
وجاء المنشور بعد سلسلة من الظهور المشترك للثنائي خلال الفترة الماضية، إذ بدت علاقتهما أكثر وضوحًا أمام الجمهور، بالتزامن مع حضور غارسيا عددًا من المناسبات المرتبطة باللاعب الإسباني.
وسرعان ما فتح تعليقها باب الحديث عن مستقبل العلاقة، خصوصًا أنّها اختارت التطرّق إلى فكرة الزواج بصورة مباشرة، في وقت يواصل فيه يامال تألّقه مع المنتخب الإسباني خلال كأس العالم.
ولم يكشف الثنائي أي تفاصيل إضافية، لكنّ المنشور كان كافيًا لإشعال التكهنات حول احتمال وجود خطوة رسمية قريبة بينهما.
 

مقالات ذات صلة

هل اقترب موعد زفاف تايلور سويفت و ترافيس كيلسي ؟
2026-05-17

هل اقترب موعد زفاف تايلور سويفت و ترافيس كيلسي ؟

هل أعلنت لميس الحديدي زواج طليقها عمرو أديب ؟
2026-05-13

هل أعلنت لميس الحديدي زواج طليقها عمرو أديب ؟

لا تنتظروا السنتين.. هل يقترب الاستحقاق؟ (أسرار النهار)
2026-07-02

لا تنتظروا السنتين.. هل يقترب الاستحقاق؟ (أسرار النهار)

هل تقترب براءة فضل شاكر ؟ مؤشرات جديدة تكشف
2026-05-02

هل تقترب براءة فضل شاكر ؟ مؤشرات جديدة تكشف

هل اقترب زواج يامال؟

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

إينيس غارسيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اضغط على الصورة وتوقع نتيجة المباراة (فيديو)

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - يخت فاخر ينضمّ إلى ممتلكات نيمار
19:55

فيديو - يخت فاخر ينضمّ إلى ممتلكات نيمار

اقتنى النجم البرازيلي نيمار جونيور يختًا فاخرًا جديدًا يحمل اسم "إنيجوتا"

19:55

فيديو - يخت فاخر ينضمّ إلى ممتلكات نيمار

اقتنى النجم البرازيلي نيمار جونيور يختًا فاخرًا جديدًا يحمل اسم "إنيجوتا"

الموت يخطف حكمًا هولنديًّا بعد استبعاده من كأس العالم
19:30

الموت يخطف حكمًا هولنديًّا بعد استبعاده من كأس العالم

توفّي بعد أسابيع من استبعاده من قائمة حكام تقنية الفيديو المشاركين في كأس العالم

19:30

الموت يخطف حكمًا هولنديًّا بعد استبعاده من كأس العالم

توفّي بعد أسابيع من استبعاده من قائمة حكام تقنية الفيديو المشاركين في كأس العالم

اخترنا لك
اضغط على الصورة وتوقع نتيجة المباراة (فيديو)
07:06
فيديو - يخت فاخر ينضمّ إلى ممتلكات نيمار
19:55
الموت يخطف حكمًا هولنديًّا بعد استبعاده من كأس العالم
19:30
اسم هالاند يجتاح سجلات بيرو
19:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026