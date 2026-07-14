هل اقترب زواج يامال؟

أثارت إينيس ، شريكة النجم الإسباني ، تكهنات بشأن اقتراب انتقال علاقتهما إلى مرحلة ، بعدما نشرت صورة أرفقتها بعبارة تتحدث فيها عن الزواج وعلاقتها بوالدها.وكتبت غارسيا أنّ أكثر ما يخيفها في الزواج هو أن يعتقد والدها أنّها لم تعد طفلته الصغيرة، ما دفع متابعين إلى ربط كلامها باحتمال أن يكون لاعب قد تقدّم لخطبتها.وجاء المنشور بعد سلسلة من الظهور المشترك للثنائي خلال الفترة الماضية، إذ بدت علاقتهما أكثر وضوحًا أمام الجمهور، بالتزامن مع حضور غارسيا عددًا من المناسبات المرتبطة باللاعب الإسباني.وسرعان ما فتح تعليقها باب الحديث عن مستقبل العلاقة، خصوصًا أنّها اختارت التطرّق إلى فكرة الزواج بصورة مباشرة، في وقت يواصل فيه يامال تألّقه مع المنتخب الإسباني خلال .ولم يكشف أي تفاصيل إضافية، لكنّ المنشور كان كافيًا لإشعال التكهنات حول احتمال وجود خطوة رسمية قريبة بينهما.