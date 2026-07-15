فيديو – إنفانتينو يوقّع على علم فلسطين

شهدت مباراة إسبانيا
وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم
لقطة لافتة، بعدما وقّع رئيس الاتحاد
الدولي لكرة القدم
، جياني إنفانتينو، على علم فلسطيني رفعه أحد المشجعين في المدرجات.
وأظهر مقطع مصوّر المشجّع وهو يمدّ العلم
باتجاه رئيس "فيفا"، قبل أن يوقّع إنفانتينو عليه، فيما ردّد المشجع أمامه عبارة "فلسطين
حرّة"، واستمرّ رئيس الاتحاد
الدولي في التفاعل معه للحظات، وسط وجود عدد من الجماهير والمسؤولين بالقرب منه.
وجاءت اللقطة خلال المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا على فرنسا
بهدفَي أويارزابال وبيدرو بورو، لتبلغ نهائي كأس العالم
للمرة الثانية في تاريخها؟
وحظي المشهد باهتمام خاص بسبب ظهور العلم الفلسطيني أمام رئيس "فيفا" مباشرة، بالتزامن مع استمرار حضور القضيّة الفلسطينية
في مدرجات البطولة من خلال الأعلام والهتافات الداعمة لغزة.
ولم يدلِ إنفانتينو بأي تصريح خلال الموقف، واكتفى بتوقيع العلم قبل أن يواصل متابعة المباراة التي حسمت فيها إسبانيا تأهلها إلى النهائي.