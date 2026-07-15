فيديو – إنفانتينو يوقّع على علم فلسطين

وقّع جياني إنفانتينو على علم فلسطيني رفعه أحد المشجّعين

شهدت مباراة وفرنسا في نصف نهائي لقطة لافتة، بعدما وقّع الدولي ، جياني إنفانتينو، على علم فلسطيني رفعه أحد المشجعين في المدرجات.

وأظهر مقطع مصوّر المشجّع وهو يمدّ باتجاه رئيس "فيفا"، قبل أن يوقّع إنفانتينو عليه، فيما ردّد المشجع أمامه عبارة " حرّة"، واستمرّ رئيس الدولي في التفاعل معه للحظات، وسط وجود عدد من الجماهير والمسؤولين بالقرب منه.

وجاءت اللقطة خلال المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا على بهدفَي أويارزابال وبيدرو بورو، لتبلغ للمرة الثانية في تاريخها؟

وحظي المشهد باهتمام خاص بسبب ظهور العلم الفلسطيني أمام رئيس "فيفا" مباشرة، بالتزامن مع استمرار حضور القضيّة في مدرجات البطولة من خلال الأعلام والهتافات الداعمة لغزة.

ولم يدلِ إنفانتينو بأي تصريح خلال الموقف، واكتفى بتوقيع العلم قبل أن يواصل متابعة المباراة التي حسمت فيها إسبانيا تأهلها إلى النهائي.