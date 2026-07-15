فيديو - بيتزا تكافئ إسبانيا

غادرت البعثة بعد الفوز على وهي تحمل عددًا كبيرًا من علب البيتزا

لم يقتصر احتفال منتخب ببلوغ نهائي على أرض الملعب وغرفة الملابس، إذ غادرت البعثة بعد الفوز على وهي تحمل عددًا كبيرًا من علب البيتزا.

وأظهرت المشاهد أفرادًا من طاقم المنتخب ينقلون العلب إلى حافلة الفريق، في لقطة طريفة أعقبت التأهل إلى المباراة النهائية، وبدا عدد العلب كبيرًا إلى درجة دفعت المتابعين إلى المزاح بأنها تكفي لإطعام قرية صغيرة.

وجاءت الوجبة بعد مجهود بدني كبير بذله اللاعبون في مواجهة نصف النهائي، التي حسمها المنتخب الإسباني (2-0)، ليحجز مقعده في نهائي المونديال للمرة الثانية في تاريخه.

وسجّل ميكيل أويارزابال الهدف الأول من ركلة جزاء، قبل أن يضيف بورو الهدف الثاني، في مباراة فرض خلالها "لا روخا" سيطرته ونجح في الحد من خطورة الهجوم الفرنسي.

وبين فرحة التأهل وعلب البيتزا، أنهت إسبانيا ليلة ناجحة جمعت بين الإنجاز الكروي والاحتفال البسيط، قبل بدء الاستعداد للمواجهة النهائية المقررة يوم 19 - يوليو.