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حاسوب بـ30 ألف دولار بسبب إسبانيا

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حاسوب بـ30 ألف دولار بسبب إسبانيا
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كرة القدم

2026-07-15 | 19:46
حاسوب بـ30 ألف دولار بسبب إسبانيا

عقب انتهاء المباراة، انهالت التعليقات التي طالبت صاحبة المقطع بالوفاء بوعدها وتنفيذ الطلب

وجدت شابة نفسها أمام تحدٍّ مكلف، بعدما نشرت مقطعًا عبر "إنستغرام" تعهّدت فيه بتنفيذ طلب صاحب التعليق الذي يحصد أكبر عدد من الإعجابات، في حال فوز المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم.
وسرعان ما تحوّل التحدّي إلى مادة واسعة للمتابعة، بعدما استغل أحد المستخدمين الفرصة وكتب تعليقًا تضمّن مواصفات حاسوب مخصّص للألعاب من الفئة الأعلى، شملت معالج AMD Ryzen 9 9950X3D، وبطاقة رسوميات NVIDIA GeForce RTX 5090 بسعة 32 غيغابايت، إلى جانب ذاكرة عشوائية كبيرة، ووحدات تخزين وتجهيزات متطورة.
وبحسب القيمة المتداولة للمكوّنات، تتجاوز تكلفة التجميعة 30 ألف دولار، ما جعل الطلب الأكثر لفتًا للانتباه بين آلاف التعليقات التي حملت اقتراحات مختلفة.
وبعد فوز إسبانيا على فرنسا (2-0) وبلوغها نهائي كأس العالم، تصدّر التعليق بقية الطلبات، بعدما حصد نحو 200 ألف إعجاب.
وعقب انتهاء المباراة، انهالت التعليقات التي طالبت صاحبة المقطع بالوفاء بوعدها وتنفيذ الطلب، فيما تحوّل المنشور إلى حملة ضغط واسعة بانتظار معرفة ما إذا كانت ستشتري الحاسوب فعلًا.

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