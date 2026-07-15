أتلتيكو مدريد يسيطر على نهائي كأس العالم

سيكون أتلتيكو مدريد
النادي الأكثر تمثيلًا في نهائي كأس العالم
2026 بين إسبانيا
والأرجنتين، بعدما بلغ 10 من لاعبيه المباراة الحاسمة المقررة يوم الأحد
19 يوليو في نيوجيرسي.
ويمثّل المنتخب الإسباني 4 لاعبين من أتلتيكو مدريد
، هم ماركوس يورينتي، ومارك بوبيل، وأليكس باينا، وأليخاندرو غريمالدو.
في المقابل، تضم قائمة الأرجنتين
6 لاعبين من النادي الإسباني، هم خوان موسو، وناهويل مولينا، وتياغو ألمادا، وخوليان ألفاريز، ونيكو غونزاليس، وجوليانو سيميوني.
وبذلك يضمن أتلتيكو مدريد تتويج 4 لاعبين على الأقلّ بلقب كأس العالم
، بصرف النظر عن هويّة المنتخب الفائز في المباراة النهائية، فيما قد يرتفع العدد إلى 6 في حال احتفاظ الأرجنتين باللقب.
وكان المنتخب الإسباني قد تأهل إلى النهائي عقب فوزه على فرنسا
(2-0)، بينما حجزت الأرجنتين مقعدها بعد قلب تأخرها أمام إنجلترا
إلى انتصار (2-1).
ويعكس الحضور الكبير لأتلتيكو مدريد في النهائي حجم تأثير لاعبيه في المنتخبين، بعدما بدأ النادي البطولة بـ13 لاعبًا موزعين على عدة منتخبات.