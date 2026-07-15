أتلتيكو مدريد يسيطر على نهائي كأس العالم

سيكون النادي الأكثر تمثيلًا في نهائي

سيكون النادي الأكثر تمثيلًا في نهائي 2026 بين والأرجنتين، بعدما بلغ 10 من لاعبيه المباراة الحاسمة المقررة 19 يوليو في نيوجيرسي.

ويمثّل المنتخب الإسباني 4 لاعبين من أتلتيكو ، هم ماركوس يورينتي، ومارك بوبيل، وأليكس باينا، وأليخاندرو غريمالدو.

في المقابل، تضم قائمة 6 لاعبين من النادي الإسباني، هم خوان موسو، وناهويل مولينا، وتياغو ألمادا، وخوليان ألفاريز، ونيكو غونزاليس، وجوليانو سيميوني.

وبذلك يضمن أتلتيكو مدريد تتويج 4 لاعبين على الأقلّ بلقب كأس ، بصرف النظر عن هويّة المنتخب الفائز في المباراة النهائية، فيما قد يرتفع العدد إلى 6 في حال احتفاظ الأرجنتين باللقب.

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل إلى النهائي عقب فوزه على (2-0)، بينما حجزت الأرجنتين مقعدها بعد قلب تأخرها أمام إلى انتصار (2-1).

ويعكس الحضور الكبير لأتلتيكو مدريد في النهائي حجم تأثير لاعبيه في المنتخبين، بعدما بدأ النادي البطولة بـ13 لاعبًا موزعين على عدة منتخبات.