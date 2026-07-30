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مخاوف أمنيّة تلاحق نجمَي الأرجنتين

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مخاوف أمنيّة تلاحق نجمَي الأرجنتين
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كرة القدم

2026-07-30 | 07:33
مخاوف أمنيّة تلاحق نجمَي الأرجنتين

استعان الأرجنتينيّان ليساندرو مارتينيز وأليكسيس ماك أليستر بشركتَي أمن خاصّ لحراسة منزلَيهما

استعان الأرجنتينيّان ليساندرو مارتينيز وأليكسيس ماك أليستر بشركتَي أمن خاصّ لحراسة منزلَيهما في شمال غربي إنجلترا، عقب فوز منتخب بلادهما على إنجلترا (2-1) في نصف نهائي كأس العالم.
وأفادت التقارير الصحفيّة بأنّ الإجراءات اتُّخذت احترازيًّا في ظلّ الأجواء المشحونة التي أعقبت المباراة، ولا سيّما بعد مشاركة لاعبَي الأرجنتين في رفع لافتة تتعلّق بجزر مالفيناس، ما أثار انتقادات واسعة في بريطانيا وأدى إلى فتح الاتّحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ملفًّا تأديبيًّا بحقّ الاتّحاد الأرجنتيني.
وتولّت فرق أمنية مراقبة منزل مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، ومنزل ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول، لمدّة يومين، من دون تسجيل أي اعتداء أو محاولة تخريب. كما لم يشارك الناديان في ترتيب الحماية، إذ اتُّخذ القرار بصورة خاصة من اللاعبَين ومحيطهما.
ويحظى مارتينيز وماك أليستر بشعبية كبيرة لدى جماهير ناديَيهما، ولم تشر التقارير إلى وجود تهديد محدّد وُجّه إليهما، بل وصفت الخطوة بأنّها إجراء مؤقّت لتفادي أيّ حادث محتمل بعد المواجهة المثيرة للجدل.

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رياضة

كرة القدم

ليساندرو مارتينيز

أليكسيس ماك أليستر

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