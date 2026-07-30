ملفٌّ ثقيل يلاحق الأرجنتين

فتح "فيفا" إجراءات تأديبيّة بحقّ الأرجنتيني وعدد من لاعبي المنتخب، على خلفيّة وقائع شهدها المونديال، بينها أحداث أعقبت المباراة النهائية أمام ، ورفع لافتة سياسية بعد مواجهة إنجلترا في نصف النهائي.وتشمل المخالفات المنسوبة إلى الاتحاد الأرجنتيني استخدام حدث في تظاهرة غير رياضية، بعد رفع لافتة كُتب عليها "جزر مالفيناس أرجنتينية"، إلى جانب سوء سلوك الفريق، ومخالفات مرتبطة بالتمييز والنظام والأمن، بينها هتافات وإشارات تمييزية، وتأخير انطلاق مباريات، وعدم الالتزام ببعض البروتوكولات، ورفع رسائل غير مناسبة ورمي مقذوفات من المدرجات.كما فتح "فيفا" ملفّات منفصلة بشأن الاشتباكات التي أعقبت خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في النهائي. ويواجه لياندرو باريديس 3 تهم اعتداء، فيما وُجّهت إلى ناهويل مولينا تهمتا اعتداء، إحداهما تتعلّق بمحاولة اعتداء، إضافة إلى السلوك غير الرياضي.ويواجه مساعد المدرب روبرتو أيالا تهمة اعتداء، بينما أُحيل تياغو ألمادا والإسباني غافي بسبب السلوك غير الرياضي. وقدّم جميع المعنيين دفوعهم، على أن تصدر لجنة الانضباط قراراتها والعقوبات المحتملة بعد دراسة الملفات.