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فيديو - عرض عقاري غريب لصلاح في طرابزون

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فيديو - عرض عقاري غريب لصلاح في طرابزون
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كرة القدم

2026-08-06 | 19:22
فيديو - عرض عقاري غريب لصلاح في طرابزون

تلقّى صلاح عرضًا غير مألوف من رئيس بلدية أراكلي لامتلاك قطعة أرض في المنطقة

تلقّى النجم المصري محمد صلاح عرضًا غير مألوف من رئيس بلدية أراكلي التابعة لولاية طرابزون، حسين أفني كوشكون تشيبي، لامتلاك قطعة أرض في المنطقة، خلال وجوده لتصوير مواد تقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف طرابزون سبور.
وقال رئيس البلدية لصلاح إنّ الاحتباس الحراري يهدّد مناطق عدّة حول العالم، وإنّ أراكلي قد تصبح مستقبلًا من المناطق الأقلّ تأثّرًا بتغيّر المناخ، مقترحًا عليه الحصول على أرض تضمن له ولأبنائه وأحفاده مكانًا مناسبًا للعيش، من دون مشكلات في المياه أو تأثيرات كبيرة لارتفاع درجات الحرارة.
واستمع اللاعب المصري إلى العرض مبتسمًا، قبل أن يوجّه الشكر إلى رئيس البلدية، من دون أن يعلن موافقته أو اتخاذه أي خطوة رسمية لشراء أرض في المنطقة.
وجاء اللقاء بعد انتقال صلاح إلى طرابزون سبور، في صفقة صاحبتها احتفالات جماهيرية كبيرة في المدينة، وكان قائد منتخب مصر قد وصل إلى تركيا مرتديًا قميص ناديه الجديد، قبل استكمال الإجراءات الرسمية والانضمام إلى الفريق. 
وبينما كان الهدف من الزيارة تصوير الإعلان التقديمي، تحوّلت نصيحة رئيس البلدية بشأن الأرض وتغيّر المناخ إلى أبرز لقطات اللقاء.
 
 

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