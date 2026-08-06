فيديو - قميص فوزينيا يهبط من السماء

🧤⚽️¡El arquero Vozinha tuvo una presentación fuera de lo común con Colo-Colo! El paracaidista Sebastián "Ardilla" Álvarez descendió desde el cielo para entregar la camiseta número 29 al nuevo guardameta del Cacique.pic.twitter.com/KuBUAIc5L2 — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) August 6, 2026

قدّم نادي كولو كولو حارسه الجديد فوزينيا بطريقة استثنائية، بعدما هبط المظلّي التشيلي سيباستيان "أرديّا" ألفاريز داخل ملعب "مونومنتال" في ، حاملًا القميص الأسود الذي سيرتديه الحارس مع الفريق ويحمل الرقم 29.وجاءت اللقطة خلال حفل جماهيري مجاني أقامه النادي لتقديم الحارس القادم من ، بحضور نحو 30 ألف مشجع، إذ دخل فوزينيا إلى أرض الملعب على وقع نشيد كولو كولو، قبل أن يظهر ألفاريز في السماء ويهبط بالمظلة فوق أرضية الملعب لتسليمه قميصه الجديد؟ويُعرف الحارس البالغ 40 عامًا فوزينيا، فيما اسمه الكامل جوسيمار جوزيه إيفورا دياز وقد وقّع عقدًا لمدة ، يتضمّن خيار التمديد موسمًا إضافيًّا، كما حصل النادي على موافقة رابطة الدوري التشيلي لوضع لقبه "فوزينيا" على القميص بدلًا من اسم عائلته.واكتسب الحارس شهرة كبيرة عقب ظهوره اللافت مع منتخب الرأس الأخضر في ، قبل أن يبدأ تجربته الأولى في الأميركية الجنوبية بقميص أحد أبرز أندية تشيلي.