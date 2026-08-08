أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

لفتة إنسانية من تشافي سيمونز لعائلة طفل راحل

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لفتة إنسانية من تشافي سيمونز لعائلة طفل راحل
A-
A+

كرة القدم

2026-08-08 | 19:01
لفتة إنسانية من تشافي سيمونز لعائلة طفل راحل

حرص تشافي سيمونز، على استقبال عائلة الطفل جورج دينيس وفاءً بوعد قطعه بعد وفاة اللاعب الصغير

حرص الهولندي تشافي سيمونز، لاعب توتنهام، على استقبال عائلة الطفل جورج دينيس خلال المباراة الودية المغلقة أمام خيتافي، وفاءً بوعد قطعه بعد وفاة اللاعب الصغير في حادث سير الشهر الماضي.
وكان جورج، البالغ 11 عامًا، يلعب مع فريق أونغار جونيورز ويُلقب بـ"Twinkle Toes"، قبل وفاته في 10 تموز يوليو في شمال لندن، وبعد علمه بالخبر عبر منشور على منصة “إكس"، كتب سيمونز "عائلة جورج مرحّب بها للانضمام إليّ وإلى عائلتي في أي مباراة مقبلة لتوتنهام".
ونفّذ اللاعب وعده خلال تعادل توتنهام وخيتافي (1-1)، إذ استضاف والدة جورج ووالده وشقيقته وابن عمه في مركز "هوتسبير واي"، رغم إقامة اللقاء من دون حضور جماهيري أو إعلامي.
وشاهد سيمونز المباراة برفقة العائلة، ثم اصطحب أفرادها في جولة داخل مركز التدريبات، كما قدّم للأطفال أطقمًا وأحذية رياضية، وأهدى والدي جورج الزهور.
ويواصل سيمونز، البالغ 23 عامًا، حاليًا مرحلة التعافي من إصابة في الرباط الصليبي أبعدته عن نهاية الموسم الماضي وعن مباريات توتنهام التحضيرية حتى الآن.
 

مقالات ذات صلة

دي لا فوينتي يعزّي عائلة طفل توفي خلال الاحتفالات
2026-07-22

دي لا فوينتي يعزّي عائلة طفل توفي خلال الاحتفالات

هالاند يواسي عائلة طفل نرويجي
2026-07-09

هالاند يواسي عائلة طفل نرويجي

تشافي ممنوع في برشلونة!
2026-06-12

تشافي ممنوع في برشلونة!

تشافي حوّل مقعدا منعزلا في نهائي دوري أبطال أوروبا إلى تجربة فريدة
2026-06-02

تشافي حوّل مقعدا منعزلا في نهائي دوري أبطال أوروبا إلى تجربة فريدة

لفتة إنسانية من تشافي سيمونز لعائلة طفل راحل

رياضة

كرة القدم

تشافي سيمونز

توتنهام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميسي يفقد والده
نجل زيدان يبدأ تجربته مع ريد ستار

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - لقطة مرعبة من الملاعب الفرنسية
17:45

فيديو - لقطة مرعبة من الملاعب الفرنسية

تعرّض المدافع البرتغالي جواو فيريرا لاصطدام قوي أجبره على مغادرة الملعب محمولًا على نقالة

17:45

فيديو - لقطة مرعبة من الملاعب الفرنسية

تعرّض المدافع البرتغالي جواو فيريرا لاصطدام قوي أجبره على مغادرة الملعب محمولًا على نقالة

لاماسيا تصل إلى تونس
17:41

لاماسيا تصل إلى تونس

يستعدّ برشلونة لافتتاح أول أكاديمية رسمية له في تونس خلال شهر أيلول - سبتمبر المقبل

17:41

لاماسيا تصل إلى تونس

يستعدّ برشلونة لافتتاح أول أكاديمية رسمية له في تونس خلال شهر أيلول - سبتمبر المقبل

سُمّي تيمّنًا به… فأصبح مدرّبه
17:40

سُمّي تيمّنًا به… فأصبح مدرّبه

سيشرف المدّرب الإسباني على تشافي سيمونز، اللاعب الذي سُمّي تيمّنًا به منذ ولادته

17:40

سُمّي تيمّنًا به… فأصبح مدرّبه

سيشرف المدّرب الإسباني على تشافي سيمونز، اللاعب الذي سُمّي تيمّنًا به منذ ولادته

اخترنا لكم
فيديو - لقطة مرعبة من الملاعب الفرنسية
17:45
لاماسيا تصل إلى تونس
17:41
سُمّي تيمّنًا به… فأصبح مدرّبه
17:40
فيديو - نجوم باريس يشعلون زفاف هيرنانديز
17:35

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026