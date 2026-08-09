فيديو - سجّل واحتفل... فسقط في حفرة وأُلغي الهدف!

سجّل هدفًا ثم سقط في النفق المؤدي إلى غرف الملابس أثناء احتفاله، قبل أن يُلغى الهدف

تحوّل احتفال جاسي مارانهاو، مدافع ، إلى واحدة من أغرب لقطات ، خلال مواجهة تشابيكوينسي مساء السبت، بعدما سجّل هدفًا ثم سقط في النفق المؤدي إلى غرف الملابس أثناء احتفاله، قبل أن يُلغى الهدف أيضًا بداعي التسلل.

وجاءت اللقطة في الدقيقة 43 من الشوط الأول، عندما ارتقى جاسي لكرة عرضيّة وحوّلها برأسه إلى الشباك، معتقدًا أنّه منح كوريتيبا التقدم (2-0).

وانطلق اللاعب البالغ 29 عامًا للاحتفال، وقفز فوق اللوحات الإعلانيّة خلف المرمى، لكنّه فوجئ بوجود فتحة النفق أمامه فسقط داخلها.

وعاد المدافع إلى أرض الملعب بعد الحادثة وأكمل ما تبقى من الشوط الأول، لكنّه طلب استبداله في الشوط الثاني بعدما شعر بآثار السقوط. أما الهدف الذي تسبب بكل ذلك، فألغاه حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

وانتهت المباراة بفوز كوريتيبا (2-1)، لتكتمل ليلة غريبة للاعب: هدف، احتفال، سقوط، إصابة... ثم لا هدف!