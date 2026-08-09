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فيديو - هدف من مسافة جنونية يهزّ السويد

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فيديو - هدف من مسافة جنونية يهزّ السويد
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كرة القدم

2026-08-09 | 18:59
فيديو - هدف من مسافة جنونية يهزّ السويد

أطلق كرة بعيدة استقرّت في الشباك

خطف ديان فوكوييفيتش الأضواء في الدوري السويدي، بعدما سجّل هدفًا مذهلًا من مسافة بعيدة خلال فوز ديغيرفورس على مضيفه مالمو (2-1)، الأحد، ضمن منافسات الدوري السويدي. 
وافتتح مهاجم ديغيرفورس التسجيل في الدقيقة 18، بعدما لمح حارس مالمو متقدمًا عن مرماه وأطلق كرة بعيدة استقرت في الشباك، في لقطة أصبحت أبرز مشاهد المباراة.
وعاد مالمو إلى اللقاء مع بداية الشوط الثاني، عندما أدرك دييغو غارسيا التعادل في الدقيقة 48، لتصبح النتيجة (1-1)، لكنّ فوكوييفيتش ظهر مجدّدًا في الدقيقة 70، وسجّل هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز لديغيرفورس، ليحسم المباراة بنتيجة (2-1). 
وجاء الانتصار في توقيت مهم لديغيرفورس، الذي دخل المواجهة بعدما عانى سلسلة من النتائج السلبية، فيما رفع الفوز رصيده إلى 13 نقطة من 16 مباراة في الدوري، أمّا مالمو فتجمّد رصيده عند 23 نقطة. 
وبذلك أنهى فوكوييفيتش المباراة بثنائية، لكنّ هدفه الأول من المسافة البعيدة كان اللقطة التي سرقت الأضواء.
 


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كرة القدم

ديان فوكوييفيتش

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