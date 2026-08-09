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صلاح يبدأ بتعويض كلفته قبل أوّل مباراة

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صلاح يبدأ بتعويض كلفته قبل أوّل مباراة
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كرة القدم

2026-08-09 | 19:00
صلاح يبدأ بتعويض كلفته قبل أوّل مباراة

قال دوغان إنّ النادي باع أكثر من 18 ألف تذكرة موسمية خلال نحو 3 أيام

بدأ محمد صلاح تأثيره المالي على طرابزون سبور سريعًا، بعدما كشف رئيس النادي التركي أرطغرل دوغان أن التعاقد مع النجم المصري أحدث طفرة قياسية في مبيعات التذاكر الموسمية قبل انطلاق موسم 2026-2027.
وقال دوغان إنّ النادي باع أكثر من 18 ألف تذكرة موسمية خلال نحو 3 أيام، محققًا الرقم الأعلى في تاريخه، فيما وضع طرابزون سبور هدفًا جديدًا بالوصول إلى 25 ألف تذكرة، وأضاف رئيس النادي أنّ بلوغ هذا الرقم سيعني تغطية الكلفة السنوية لصلاح من عائدات التذاكر الموسمية وحدها..
وبحسب تقارير تركية، حقق النادي نحو 550 مليون ليرة تركية من مبيعات التذاكر الموسمية خلال الأيام الثلاثة الأولى، من دون احتساب إيرادات القمصان والمنتجات المرتبطة بصلاح.
وكان صاحب الـ34 عامًا قد وقّع عقدًا لمدة موسمين مع طرابزون سبور، بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول، على أن يحصل على 17 مليون يورو سنويًا، إضافة إلى مكافآت وحصة تبلغ 20% من مبيعات المنتجات التي تحمل اسمه.
 

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محمد صلاح

طرابزون سبور

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