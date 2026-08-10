صدمة جديدة تضرب باردغجي

تلقّى ضربة قوية بعدما تعرّض جناحه روني باردغجي لإصابة خطيرة في الركبة خلال تدريبات الفريق، وسط تقارير تؤكد إصابته بقطع في الصليبي وغيابه المتوقع لمدة تتراوح بين 6 و7 أشهر.وتأتي الإصابة في توقيت صعب للاعب البالغ 20 عامًا، إذ كان برشلونة يعمل على إيجاد وجهة له خلال سوق الانتقالات الصيفية من أجل الحصول على دقائق لعب أكبر، بعدما خرج من حسابات هانزي للموسم المقبل.والمفارقة أن هذه ليست الإصابة الأولى من هذا النوع في مسيرته، إذ سبق أن تعرّض لقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع كوبنهاغن في أيار - 2024، ما أبعده عن الملاعب لنحو 10 أشهر.ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية، فيما يُتوقّع أن تؤدّي الإصابة إلى تجميد أي تحرك لرحيله عن برشلونة هذا الصيف، بعدما كان يحظى باهتمام عدة أندية أوروبية.