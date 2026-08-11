رونالدو وجورجينا يعلنان زواجهما رسميًا

أعلن كريستيانو رونالدو
وجورجينا رودريغيز زواجهما رسميًّا، بعد علاقة امتدّت نحو 10 سنوات، في مراسم مدنية خاصة أقيمت في مدينة كاسكايس البرتغالية
.
ونشر الثنائي
صورة مشتركة عبر "إنستغرام
" ظهرا فيها بخاتمَي زواج ذهبيين متطابقين، واكتفيا بالتعليق بحرفَي اسميهما "C❤️G"، فيما تجاوز المنشور مليون إعجاب خلال دقائق فقط.
وأكد ممثل عن رونالدو
لصحيفة "Daily Mail" أنّ النجم البرتغالي
وجورجينا أصبحا رسميًّا زوجًا وزوجة، موضّحًا أنّ الحفل كان "خاصًّا وحميميًّا"، بحضور أطفالهما الخمسة فقط.
وجاء الزواج بعد نحو عام على إعلان خطوبتهما، بعدما قدّم رونالدو لجورجينا خاتمًا ماسيًّا ضخمًا في آب 2025.
وكان آلاف المشجّعين قد تجمّعوا خلال عطلة نهاية الأسبوع أمام إحدى الكاتدرائيّات في فونشال بجزيرة ماديرا، اعتقادًا منهم أنّ مراسم الزواج ستقام هناك، قبل أن يختار الثنائي كاسكايس، الواقعة غرب لشبونة، بعيدًا عن الأضواء.
وتعود بداية علاقتهما إلى عام 2016، حين التقيا في متجر "غوتشي" في مدريد
، قبل أن يظهرا معًا علنًا للمرة الأولى في العام التالي.