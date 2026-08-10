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صفقة مليارية تقترب من الدوري الإنجليزي

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صفقة مليارية تقترب من الدوري الإنجليزي
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كرة القدم

2026-08-10 | 19:50
صفقة مليارية تقترب من الدوري الإنجليزي

بات جيف بيزوس، مؤسّس "أمازون"، قريبًا من دخول عالم كرة القدم من بوابة ليفربول

بات جيف بيزوس، مؤسّس "أمازون"، قريبًا من دخول عالم كرة القدم من بوابة ليفربول، ضمن تحالف استثماري يتفاوض لشراء نحو ثلث أسهم النادي الإنجليزي.
وبحسب تقارير صحفيّة، يقود رجل الأعمال البريطاني من أصول هندية أميت بهاتيا التحالف، الذي يضم أيضًا إدواردو سافيرين، أحد مؤسّسي "فيسبوك"، فيما تقترب المفاوضات مع "Fenway Sports Group" المالكة لليفربول من مراحلها النهائية، وقد يتم الإعلان عن الصفقة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتدور المحادثات حول الاستحواذ على حصة تقارب 30% من النادي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 1.35 مليار جنيه إسترليني، ما يرفع تقييم ليفربول إلى قرابة 4.5 مليارات جنيه إسترليني، وستبقى "FSG"، التي استحوذت على النادي عام 2010، صاحبة الحصة المسيطرة حتّى في حال إتمام الاتفاق.
وسبق لبهاتيا أن كان شريكًا في ملكية كوينز بارك رينجرز، قبل أن ينقل حصته في النادي في تموز -يوليو الماضي، فيما ستكون الصفقة، في حال اكتمالها، أول استثمار مباشر لبيزوس في ملكية نادٍ رياضي.
وكانت "FSG" قد فتحت سابقًا الباب أمام مستثمرين خارجيين، بعدما باعت حصّة أقلّيّة إلى "Dynasty Equity" في 2023، إلّا أنّ الصفقة المرتقبة ستكون أكبر استثمار خارجي في ليفربول خلال عهد المجموعة الأميركية.
 

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رياضة

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