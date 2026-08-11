فيديو - لامين يامال يوجّه رسالة تضامن إلى كولومبيا

¡APOYANDO 🙏🏻!



Ryan Castro y Lamine Yamal compartieron un video en redes sociales para mostrar su solidaridad a todas las personas afectadas por el terremoto en nuestro país #GolCaracol #SiempreFutbol 🇨🇴 pic.twitter.com/dInGedZcN8 \— Gol Caracol (@GolCaracol) August 11, 2026

وجّه ، نجم والمنتخب الإسباني، رسالة دعم إلى الشعب الكولومبي بعد الزلزال القويّ الذي ضرب البلاد، وذلك في مقطع مصوّر ظهر فيه إلى جانب المغني الكولومبي رايان .وجاءت رسالة يامال بعد أيام قليلة من زيارته إلى ، حيث أمضى جزءًا من عطلته عقب تتويج بكأس ، وزار عدّة مناطق، كما ظهر على المسرح خلال حفل لرايان كاسترو مرتديًا قميص المنتخب الكولومبي.وقال اللاعب الإسباني في رسالته إنّه يقف إلى جانب العائلات المتضرّرة، مؤكدًا أنّه، رغم وجوده خارج البلاد، يرغب في المساهمة في جهود المساعدة إلى جانب كاسترو وآخرين انضموا إلى المبادرة.ولم يكتفِ المغني الكولومبي برسالة التضامن، إذ أعلن إطلاق حملة مساعدات للمناطق المتضرّرة، مشيرًا إلى إرسال طائرة أولى محمّلة بالمساعدات إلى ، مع لإرسال طائرتين إضافيتين إلى تشوكو، كما دعا متابعيه إلى الإبلاغ عن المناطق التي ما زالت بحاجة إلى دعم عاجل.وكان زلزال بقوة 7.4 درجات قد ضرب كولومبيا في 10 آب - ، وتسبب بأضرار في عدد من المناطق.