فيديو - لامين يامال يوجّه رسالة تضامن إلى كولومبيا

وجّه لامين يامال
، نجم برشلونة
والمنتخب الإسباني، رسالة دعم إلى الشعب الكولومبي بعد الزلزال القويّ الذي ضرب البلاد، وذلك في مقطع مصوّر ظهر فيه إلى جانب المغني الكولومبي رايان كاسترو
.
وجاءت رسالة يامال بعد أيام قليلة من زيارته إلى كولومبيا
، حيث أمضى جزءًا من عطلته عقب تتويج إسبانيا
بكأس العالم
، وزار عدّة مناطق، كما ظهر على المسرح خلال حفل لرايان كاسترو مرتديًا قميص المنتخب الكولومبي.
وقال اللاعب الإسباني في رسالته إنّه يقف إلى جانب العائلات المتضرّرة، مؤكدًا أنّه، رغم وجوده خارج البلاد، يرغب في المساهمة في جهود المساعدة إلى جانب كاسترو وآخرين انضموا إلى المبادرة.
ولم يكتفِ المغني الكولومبي برسالة التضامن، إذ أعلن إطلاق حملة مساعدات للمناطق المتضرّرة، مشيرًا إلى إرسال طائرة أولى محمّلة بالمساعدات إلى كالي
، مع التحضير
لإرسال طائرتين إضافيتين إلى تشوكو، كما دعا متابعيه إلى الإبلاغ عن المناطق التي ما زالت بحاجة إلى دعم عاجل.
وكان زلزال بقوة 7.4 درجات قد ضرب كولومبيا في 10 آب - أغسطس
، وتسبب بأضرار واسعة
في عدد من المناطق.