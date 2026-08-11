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فيديو - الخليفي يحتفي بفابيان رويز أمام زملائه

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فيديو - الخليفي يحتفي بفابيان رويز أمام زملائه
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كرة القدم

2026-08-11 | 19:55
فيديو - الخليفي يحتفي بفابيان رويز أمام زملائه

حرص رئيس النادي ناصر الخليفي على تكريمه أمام زملائه تقديرًا لإنجازه مع "لا روخا"

حظي فابيان رويز باستقبال خاص لدى عودته إلى تدريبات باريس سان جيرمان، بعد تتويجه مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم، إذ حرص رئيس النادي ناصر الخليفي على تكريمه أمام زملائه تقديرًا لإنجازه مع "لا روخا".
وشكّل لاعبو باريس سان جيرمان والجهاز الفني ممرًا شرفيًا للاعب الإسباني في مركز تدريبات النادي في بواسي، وسط التصفيق، قبل أن يتلقى التهنئة من الخليفي أمام غرفة الملابس. وجاء ذلك خلال أول حصة مكتملة للفريق بعد عودة الدوليين المشاركين في المونديال.
وكان رويز من العناصر المهمة في مشوار إسبانيا نحو اللقب، وسجل في ربع النهائي أمام بلجيكا، قبل أن يخوض مباراته الدولية رقم 50 في النهائي الذي حسمه المنتخب الإسباني أمام الأرجنتين (1-0) بعد التمديد.
وسبق للاعب أن كشف أنّ الخليفي ولويس كامبوس ولويس إنريكي وأفراد النادي كانوا يرسلون إليه رسائل دعم بعد كل مباراة خلال كأس العالم، مؤكّدًا أنّ مساندة باريس سان جيرمان له ولعائلته رافقته طوال البطولة.
 
 

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رياضة

كرة القدم

باريس سان جيرمان

فابيان رويز

ناصر الخليفي

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