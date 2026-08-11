فيديو - بيدري يعود بطلًا إلى مسقط رأسه

amo a pedri y no quiero q esto suene como algo contra el pero ven cmo solo le tiran a ferran cuando hace este tipo de cosas? el pobre no puede ir a ningun evento porq luego tiran la de \"se cree messi\" cuando aca podemos ver q es el trabajo de TODOS pic.twitter.com/ugWWauJx5u \— mita (@pobreygay) August 11, 2026

حظي بيدري باستقبال حافل في بلدة تيغيستي بجزيرة تينيريفي، بعد عودته متوجًا مع المنتخب الإسباني بلقب 2026، في احتفال خصّصته البلدة لنجم الذي بدأ فيها خطواته الأولى في .وتجمّع عدد كبير من الأهالي والمشجعين لاستقبال صاحب الـ23 عامًا، الذي حضر إلى مقر بلدية تيغيستي ضمن احتفال رسمي نظمّته البلديّة بالتعاون مع مجلس تينيريفي، قبل أن يطلّ على الجماهير من شرفة المبنى ويوجّه إليهم شكر على الاستقبال.وحمل الاحتفال طابعًا خاصًّا بالنسبة إلى بيدري، إذ عاد هذه المرة إلى المكان الذي نشأ فيه حاملًا صفة بطل ، بعدما ساهم في تتويج باللقب الثاني في تاريخها إثر الفوز على بهدف فيران توريس.وبدأ لاعب برشلونة مسيرته الكروية في تيغيستي قبل الانتقال لاحقًا إلى مراحل أخرى من تكوينه في جزر الكناري، ومنها انطلق إلى لاس بالماس ثم برشلونة، ليعود إلى بلدته في واحدة من أبرز محطات مسيرته.