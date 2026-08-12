فيديو - كأس على الشاطئ لسكالوني

صادفت مشجّعة أرجنتينيّة ليونيل
سكالوني على أحد الشواطئ الأوروبيّة، فقرّرت أن تعبّر بطريقتها عن امتنانها لمدرب المنتخب الأرجنتيني، وقدّمت له مشروبًا وهي تقول: "شكرًا على كل شيء يا بطل"، في إشارة إلى ما قدّمه للمنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الماضية.
وظهرت المشجعة في المقطع وهي تقترب من سكالوني خلال وجوده على الشاطئ، قبل أن تدعوه إلى تناول مشروب على حسابها، في لقطة عفوية تعامل معها المدرب الأرجنتيني بابتسامة وترحيب.
وتأتي اللقطة بعد أسابيع من نهاية كأس العالم
، التي بلغ فيها المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية قبل خسارته أمام إسبانيا
(1-0) بعد التمديد، ليواصل سكالوني بعدها تلقي رسائل الدعم من جماهير بلاده.
ويعيش المدرّب الأرجنتيني في إسبانيا منذ سنوات، وتحديدًا في جزيرة
مايوركا، ما يجعل ظهوره على الشواطئ الأوروبية بعيدًا عن أجواء المنتخب أمرًا معتادًا.