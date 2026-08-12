فيديو - فولهام ينسحب وأربيلوا يُطرد!

2-2 Insólito del Trofeo Costa del Sol. El Málaga empató en el 90 tras unas manos claras del central Bassey. Arbeloa fue expulsado por protestarla y el equipo inglés se retira del campo y no va a la tanda de penaltis. Eneko Jauregui hace el “gol” del triunfo. Pésimo Arbeloa pic.twitter.com/Wem5lASVfw — Javier Bautista  (@fjbautista) August 12, 2026

شهدت المواجهة الودية بين ملقة وفولهام نهاية غريبة، بعدما غادر الفريق الإنجليزي أرض الملعب عقب التعادل (2-2)، من دون خوض ركلات الترجيح التي كان من المنتظر أن تحسم لقب كأس ديل سول.وكان قد تقدّم أوّلًا عبر رايان سيسينيون في الدقيقة 24، قبل أن يعادل تشوبي النتيجة بعد أربع دقائق، وفي الشوط الثاني، أعاد أليكس إيووبي الفريق الإنجليزي إلى المقدّمة في الدقيقة 58، لكنّ إينيكو جاوريغي أدرك التعادل لملقة من ركلة جزاء في الدقيقة 90؟وقبل النهاية، طُرد فولهام بعد احتجاجاته على الحكم، لتزداد الأجواء توترًا، وبعد صافرة النهاية، رفض الفريق الإنجليزي خوض ركلات الترجيح وغادر إلى غرف الملابس.وأوضح ملقة أن ركلات الترجيح لم تكن مدرجة أصلًا في المبرم بين الطرفين، وأنّ فولهام كان سيواجه خطر التأخر عن رحلة العودة إلى في حال إقامتها، ليُعلن ملقة بطلًا للمسابقة من دون تنفيذ الركلات.وحضر المباراة، التي أقيمت على ملعب لا روساليدا، نحو 20 ألف متفرج.