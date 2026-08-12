فيديو - فولهام ينسحب وأربيلوا يُطرد!

شهدت المواجهة الودية بين ملقة وفولهام نهاية غريبة، بعدما غادر الفريق الإنجليزي أرض الملعب عقب التعادل (2-2)، من دون خوض ركلات الترجيح التي كان من المنتظر أن تحسم لقب كأس كوستا
ديل سول.
وكان فولهام
قد تقدّم أوّلًا عبر رايان سيسينيون في الدقيقة 24، قبل أن يعادل تشوبي النتيجة بعد أربع دقائق، وفي الشوط الثاني، أعاد أليكس إيووبي الفريق الإنجليزي إلى المقدّمة في الدقيقة 58، لكنّ إينيكو جاوريغي أدرك التعادل لملقة من ركلة جزاء في الدقيقة 90؟
وقبل النهاية، طُرد مدرب
فولهام ألفارو أربيلوا
بعد احتجاجاته على الحكم، لتزداد الأجواء توترًا، وبعد صافرة النهاية، رفض الفريق الإنجليزي خوض ركلات الترجيح وغادر إلى غرف الملابس.
وأوضح ملقة أن ركلات الترجيح لم تكن مدرجة أصلًا في العقد
المبرم بين الطرفين، وأنّ فولهام كان سيواجه خطر التأخر عن رحلة العودة إلى لندن
في حال إقامتها، ليُعلن ملقة بطلًا للمسابقة من دون تنفيذ الركلات.
وحضر المباراة، التي أقيمت على ملعب لا روساليدا، نحو 20 ألف متفرج.