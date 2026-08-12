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فيديو - مراوغات مجنونة ثم اشتباك.. فطرد!

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فيديو - مراوغات مجنونة ثم اشتباك.. فطرد!
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كرة القدم

2026-08-12 | 18:46
فيديو - مراوغات مجنونة ثم اشتباك.. فطرد!

تحوّلت لقطة مهارية رائعة إلى اشتباك وبطاقات حمراء خلال مباراة أنابوليس وغواراني

تحوّلت لقطة مهارية رائعة إلى اشتباك وبطاقات حمراء خلال مباراة أنابوليس وغواراني، ضمن الجولة 16 من دوري الدرجة الثالثة البرازيلي، على ملعب جوناس دوارتي.
وفي الدقيقة 41 من الشوط الأول، تسلّم جونينيو الكرة ونجح في تنفيذ "كوبريين" متتاليين، متجاوزًا لاعبين من غواراني بطريقة لافتة، قبل أن يتعرّض لعرقلة فتتحوّل اللقطة سريعًا إلى مشادة بين لاعبي الفريقين، تخلّلتها دفعات واعتراضات.
وانتهت الفوضى بإشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه جونينيو، إلى جانب إيمرسون لاعب غواراني، كما طُرد غاريب من مقاعد بدلاء أنابوليس.
واعترض مدرّب أنابوليس لوان كارلوس على الطريقة التي أدار بها الحكم اللقطة، معتبرًا أنّ احتساب المخالفة مباشرة بعد تجاوز جونينيو لمنافسيه كان كفيلًا بمنع الاشتباك من الأساس.
ورغم النقص العددي والأحداث المثيرة، نجح أنابوليس في قلب النتيجة والفوز (2-1)، بهدف حاسم جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.
 
 

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كرة القدم

أنابوليس

غواراني

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