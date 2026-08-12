فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي

"It's a dream come true." 🩵



Come behind the scenes as fans met @donnarumma, @MarcGuehi13, @elljanderson and Gerónimo Rulli at our Stadium Store 🤝 pic.twitter.com/eTXv8NWOYA — Manchester City (@ManCity) August 12, 2026

عاش عدد من مشجعّي لحظات استثنائية في متجر النادي بملعب ، بعدما فوجئوا بوجود مجموعة من نجوم الفريق الجدد واستطاعوا لقاءهم عن قرب.وشارك النادي مقطعًا من كواليس الزيارة، ظهر فيه ، مارك غويهي، أندرسون والحارس خيرونيمو رولي وهم يلتقون الجماهير ويلتقطون الصور التذكارية ويوقعون القمصان والهدايا.وكانت المفاجأة واضحة على وجوه المشجعين، إذ وصف أحدهم التجربة بأنّها "حلم تحقّق"، بعدما وجد نفسه وجهًا لوجه مع لاعبي الفريق داخل متجر النادي.وجاءت المبادرة ضمن أنشطة سيتي للتقريب بين لاعبيه والجماهير مع انطلاق الموسم الجديد، خصوصًا بعد انضمام عدد من الأسماء الجديدة إلى صفوف الفريق هذا الصيف.واختار النادي تقديم اللقاء بطريقة عفويّة بعيدًا عن أرض الملعب، ليحصل المشجعون على فرصة نادرة للحديث مع اللاعبين والتقاط الصور معهم، في واحدة من اللحظات التي يصعب نسيانها بالنسبة إلى جماهير السيتي.