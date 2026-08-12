فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي

عاش عدد من مشجعّي مانشستر سيتي
لحظات استثنائية في متجر النادي بملعب الاتحاد
، بعدما فوجئوا بوجود مجموعة من نجوم الفريق الجدد واستطاعوا لقاءهم عن قرب.
وشارك النادي مقطعًا من كواليس الزيارة، ظهر فيه جيانلويجي دوناروما
، مارك غويهي، إليوت
أندرسون والحارس خيرونيمو رولي وهم يلتقون الجماهير ويلتقطون الصور التذكارية ويوقعون القمصان والهدايا.
وكانت المفاجأة واضحة على وجوه المشجعين، إذ وصف أحدهم التجربة بأنّها "حلم تحقّق"، بعدما وجد نفسه وجهًا لوجه مع لاعبي الفريق داخل متجر النادي.
وجاءت المبادرة ضمن أنشطة مانشستر
سيتي للتقريب بين لاعبيه والجماهير مع انطلاق الموسم الجديد، خصوصًا بعد انضمام عدد من الأسماء الجديدة إلى صفوف الفريق هذا الصيف.
واختار النادي تقديم اللقاء بطريقة عفويّة بعيدًا عن أرض الملعب، ليحصل المشجعون على فرصة نادرة للحديث مع اللاعبين والتقاط الصور معهم، في واحدة من اللحظات التي يصعب نسيانها بالنسبة إلى جماهير السيتي.