رونالدو يحمي ثروته باتفاق ما قبل الزواج

كشفت وثائق زواج كريستيانو رونالدو
وجورجينا رودريغيز أنّ الطرفين وقّعا اتّفاقًا ماليًّا قبل يوم واحد
من زواجهما المدني، لتنظيم وضع ممتلكاتهما بعد الارتباط رسميًا.
وبحسب الوثائق المنشورة، اختار رونالدو
وجورجينا نظام الفصل بين الممتلكات، ما يعني احتفاظ كلّ طرف بأصوله وأمواله وممتلكاته الخاصّة بشكل مستقلّ، من دون أن تتحوّل تلقائيًّا إلى ملكيّة مشتركة بعد الزواج.
وتمّ توقيع الاتفاق في 10 آب - أغسطس
لدى مكتب موثّق في لشبونة، قبل إقامة مراسم الزواج في اليوم
التالي داخل منزل
رونالدو في كاشكايش، بحضور أطفالهما و4 شهود فقط، من بينهم صديق رونالدو المقرّب ميغيل بايشاو وشقيقة جورجينا إيفانا، فيما غابت والدة النجم البرتغالي
دولوريس أفيرو وأشقاؤه الثلاثة عن المراسم.
ولم تكشف الوثائق المنشورة عن بنود إضافيّة تتعلّق بالتعويضات في حال الطلاق أو النفقة أو توزيع العقارات، لتبقى أبرز نقطة معلنة في الاتفاق هي الفصل المالي الكامل بين الطرفين.
ويأتي ذلك بعد نحو 10 أعوام من العلاقة بين رونالدو وجورجينا، قبل أن يعلنا زواجهما رسميًا في 11 آب - أغسطس، في اليوم نفسه الذي صادف الذكرى السنوية الأولى لإعلانهما الخطوبة.