بعد الجراحة .. هذه فرص مشاركة ديوكوفيتش في ويمبلدون

خضع لجراحة ناجحة لإصلاح تمزق الغضروف المفصلي في ركبته

من المقرر أن يسافر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 37 عاماً، إلى انجلترا، على أمل أن يتمكن من انجاز برنامج تعافيه، والمشاركة في دورة ويمبلدون، ثالث دورات الغران سلام الأربعة، والتي يحمل لقبها سبع مرات.

وكان ديوكوفيتش قد أُجبر في السادس من حزيران - يونيو الفائت، على ترك دورة رولان جاروس الفرنسية، حيث خضع لجراحة ناجحة لإصلاح تمزق الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى، وبدأ بالتعافي تدريجياً، لكن مشاركته في دورة ويمبلدون لا تزال غير مؤكدة.







