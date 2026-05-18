فيديو - سينر يُنهي انتظاراً ايطالياً دام 50 عاماً

فيديو - سينر يُنهي انتظاراً ايطالياً دام 50 عاماً
التنس

2026-05-18 | 00:41
فيديو - سينر يُنهي انتظاراً ايطالياً دام 50 عاماً

سطّر النجم الإيطالي يانيك سينر اسمه بحروف من ذهب

سطّر النجم الإيطالي يانيك سينر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ رياضة التنس، بعدما توّج بلقب دورة إيطاليا المفتوحة في العاصمة روما، إثر فوزه المستحق على منافسه النرويجي كاسبر رود (6-4 و6-)4 في المباراة النهائية. 
وتمكن سينر من إنهاء انتظار دام 50 عامًا، ليصبح أول لاعب إيطالي يحرز لقب فردي الرجال في هذه البطولة العريقة منذ تتويج مواطنه أدريانو باناتا في عام 1976، ما أضفى طابعًا احتفاليًا استثنائيًا على هذا التتويج أمام حشود جماهيره المحلية. 
ولم يتوقف إنجاز المصنف الأول عالميًا عند هذا الحد، بل تجاوزه ليحقق رقمًا تاريخيًا بإكماله مجموعة ألقاب بطولات الماسترز 1000 التسع، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ اللعبة يحقق إنجاز "كارير جولدن ماسترز" بعد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي سبقه لهذا المجد الكبير في عام 2018.
وبتتويجه في روما، حقق سينر، 24 عاماً، انجازه مؤكدًا هيمنته المطلقة والمستمرة على فئة الماسترز، كاتبًا فصلًا استثنائيًا جمع بين إعادة المجد المحلّي لبلاده بعد سنوات طويلة والانضمام إلى قائمة تاريخية شديدة الحصرية في عالم الكرة الصفراء.



