ديوكوفيتش يتعافى ويفوز استعداداً لدورة ويمبلدون

وصل النجم الصربي للمشاركة في دورة ويمبلدون

وصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 37 عاماً، إلى انجلترا، على أمل أن يتمكن من انجاز برنامج تعافيه، للمشاركة في دورة ويمبلدون، ثالث دورات الغران سلام الأربعة، والتي يحمل لقبها سبع مرات.

وكان ديوكوفيتش قد أُجبر في السادس من حزيران - يونيو الفائت، على ترك دورة رولان جاروس الفرنسية، حيث خضع لجراحة ناجحة لإصلاح تمزق الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى، وبدأ بالتعافي تدريجياً.

وفي سياق خطته للتعافي، فاز ديوكوفيتش في مباراة تدريبية على الأميركي فرانسيس تيافو، المصنف 29 عالمياً، وزاد من مستويات شدته، وبدا قوياً وسعيداً بلعبه، استعداداً لمشاركته في دورة ويمبلدون.





