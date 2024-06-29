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صورة - قبل ويمبلدون .. نجم التنس الأوكرانية عارية في "فوغ" !!

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صورة - قبل ويمبلدون .. نجم التنس الأوكرانية عارية في &quot;فوغ&quot; !!
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التنس

2024-06-29 | 02:33
صورة - قبل ويمبلدون .. نجم التنس الأوكرانية عارية في "فوغ" !!

قبل أيام قليلة من بدء دورة ويمبلدون

قبل أيام قليلة من بدء دورة ويمبلدون، ثالث دورات الغراند سلام الأربعة، ظهرت مارتا كوستيوك، لاعبة التنس الأوكرانية، البالغة من العمر 21 عاماً، عارية الصدر في صور تم عرضها خصيصاً لمجلة فوغ.
وشاركت الفائزة في دورة ATX المفتوحة في العام 2023، والتي تحتل المرتبة 16 في تصنيفات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، في النسخة الأوكرانية من "فوغ"، وتحديداً في تقرير يسلط الضوء على الرياضيين الأسطوريين والنجوم الجدد للرياضة الوطنية قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024.
وتصدرت مارتا كوستيوك عناوين الصحف في ملاعب التنس بسبب رفضها المنهجي مصافحة اللاعبات الروس والبيلاروس منذ بداية الحرب في أوكرانيا.




صورة - قبل ويمبلدون .. نجم التنس الأوكرانية عارية في "فوغ" !!

رياضة

التنس

مارتا كوستيوك

ويمبلدون

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