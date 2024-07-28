أولمبياد باريس: خروج الثنائي اللبناني حبيب وحسن من زوجي التنس

خسر الثنائي اللبناني أمام ثنائي استرالي

خسر الثنائي اللبناني هادي حبيب وبنجامين حسن أمام الثنائي الاسترالي ماتيو إيبدين وجون بيرس بنتيجة (6-7 /5-7/ و6-2).

وبهذه النتيجة، خرج الثنائي اللبناني من دور الـ32 لمسابقة زوجي الرجال في التنس، بعد خروج حبيب من مسابقة الفردي على يد الإسباني كارلوس الكاراز، المُصنف الثالث عالمياً (3-6 و1-6)، وتأهل حسن الى الدور الثاني على حساب الأميركي كريستوفر ايوبانكس، المصنف 109 عالمياً، بفوزه (6-4 و6-2).

وتأهل حسن، المصنف 170 عالمياً، الى دور الـ32 لمواجهة صعبة اليوم (الاثنين) مع الأرجنتيني سيبستيان بايز، البالغ 23 عاماً، والمصنف 18 في العالم.





