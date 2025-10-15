ليو يُكرر مشهد "الملك" بعد 45 عاماً

في مشهدٍ تاريخي، حقّق ليو (22 عاما)، نجل الملك ، أوّل انتصاراته في دورة ستوكهولم الدولية للتنس (Nordic Open) بفوزه على النمساوي سيباستيان أوفنر بنتيجة (6-3 و6-4) في الدور الأول، ليبلغ ثمن النهائي محققًا الثاني في مسيرته على مستوى بطولات الـATP.

وكان ترتيب ليو 633 عالميا قبل اللقاء، وجاء الفوز ليكسر سلسلة مشاركات اللاعب السابقة من دون انتصار في البطولة.

واللافت أنّ النتيجة نفسها (6-3 و6-4) كانت قد طبعت تتويج والده الأسطورة بورغ بلقب ستوكهولم عام 1980 على حساب غريمه الشهير الأميركي جون ماكنرو، أي قبل 45 عاما بالتمام، ليتكرّر المشهد العائلي على والسجّل ذاتهما وبالنتيجة عينها.

انتصار ليو يحمل رمزية خاصة للجمهور ، فهو أوّل فوز له في بعد أربع مشاركات سابقة انتهت بالخروج المبكر، كما أنّه جاء على لاعب مصنّف داخل نادي الـ150 الأوائل، ما يمنح صاحب الـ22 عاما دفعة معنويّة كبيرة قبل مواجهات أصعب في الأدوار التالية.







