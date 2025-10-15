الأخبار
ليو يُكرر مشهد "الملك" بعد 45 عاماً

ليو يُكرر مشهد "الملك" بعد 45 عاماً
التنس

2025-10-15 | 01:28
ليو يُكرر مشهد "الملك" بعد 45 عاماً

انتصار ليو يحمل رمزية خاصة للجمهور السويدي

في مشهدٍ تاريخي، حقّق ليو بورغ (22 عاما)، نجل الملك بيورن بورغ، أوّل انتصاراته في دورة ستوكهولم الدولية للتنس (Nordic Open) بفوزه على النمساوي سيباستيان أوفنر بنتيجة (6-3 و6-4) في الدور الأول، ليبلغ ثمن النهائي محققًا انتصاره الثاني في مسيرته على مستوى بطولات الـATP.
وكان ترتيب ليو 633 عالميا قبل اللقاء، وجاء الفوز ليكسر سلسلة مشاركات اللاعب السابقة من دون انتصار في البطولة.
واللافت أنّ النتيجة نفسها (6-3 و6-4) كانت قد طبعت تتويج والده الأسطورة بيورن بورغ بلقب ستوكهولم عام 1980 على حساب غريمه الشهير الأميركي جون ماكنرو، أي قبل 45 عاما بالتمام، ليتكرّر المشهد العائلي على الأرض والسجّل ذاتهما وبالنتيجة عينها.
انتصار ليو يحمل رمزية خاصة للجمهور السويدي، فهو أوّل فوز له في العاصمة بعد أربع مشاركات سابقة انتهت بالخروج المبكر، كما أنّه جاء على لاعب مصنّف داخل نادي الـ150 الأوائل، ما يمنح صاحب الـ22 عاما دفعة معنويّة كبيرة قبل مواجهات أصعب في الأدوار التالية.



