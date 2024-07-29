بنجامين حسن يواجه الأرجنتيني بايز في مهمة صعبة

تأهل حسن، المصنف 170 عالمياً، الى دور الـ32 لمواجهة صعبة اليوم

كان تاريخياً فوز اللبناني بنجامين حسن، البالغ 29 عاماً، على الأميركي كريستوفر ايوبانكس، المصنف 109 عالمياً، في دور الـ64 من فردي الرجال لمسابقة التنس (6-4 و6-2) في دورة الالعاب الأولمبية الجارية في العاصمة الفرنسية باريس.

وتأهل حسن، المصنف 170 عالمياً، الى دور الـ32 لمواجهة صعبة اليوم (الاثنين) مع الأرجنتيني سيبستيان بايز، البالغ 23 عاماً، والمصنف 18 في العالم.

وتبدو مهمة حسن صعبة أمام اللاعب الفائز بست ألقاب في دورات التنس العالمية، والمُصنّف الاول في بلاده، لكن حضور النجم اللبناني ومعنوياته العالية، قد تُشكّل حافزاً لفوز يؤهله الى الدور ثُمن النهائي.









