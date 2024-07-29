أولمبياد باريس: بنجامين حسن قاتل 128 دقيقة وخسر

خسر بصعوبة بمجموعتين لواحدة أمام الأرجنتيني سيبستيان بايز

بعد فوزه التاريخي على الأميركي كريستوفر ايوبانكس، المصنف 109 عالمياً، في دور الـ64 من فردي الرجال لمسابقة التنس (6-4 و6-2)، لم يتمكن اللبناني بنجامين حسن، البالغ 29 عاماً، من مواصلة الطريق في دورة الالعاب الأولمبية الجارية في العاصمة الفرنسية باريس.

فقد قاتل حسن، المصنف 170 عالمياً، بشراسة في مباراة الدور الـ32، قبل أن يخسر بصعوبة بمجموعتين لواحدة، أمام الأرجنتيني سيبستيان بايز، البالغ 23 عاماً، والمصنف 18 في العالم.

في المجموعة الاولى، خسر حسن (2-6) خلال 27 دقيقة، ثم تألق في الثانية وفاز (6-3) في 46 دقيقة، لتكون المجموعة الثالثة فاصلة، وتشهد صراعاً قوياً، حيث تعادل اللاعبان (5-5)، ثم (6-6)، ليتم اللجوء الى "التاي بريك"، ويفوز اللاعب الأرجنتيني (7-3) في 55 دقيقة، وبإجمالي 128 دقيقة للمباراة ككل.









