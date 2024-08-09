فيديو - كرة مثيرة تُشعل أجواء الضحك في تنس كندا

خلال المباراة التي جمعت الأميركي شيلتون والكازاخستاني بوبليك

خلال المباراة التي جمعت الأميركي بن شيلتون والكازاخستاني ألكسندر بوبليك في الدور الاول من دورة كندا المفتوحة للتنس، نجح الثاني في التعامل بطريقة ساحرة مع كرة للأول، ما خلق جوّاً حماسياً وضاحكاً في آن.

فقد ركض بوبليك، 27 عاماً، مسرعاً نحو الشباك لصد كرة منافسه، وحين أدرك أنه لن يلحق بها قذف مضربه تحتها فأصابها وارتدت نحو الجهة الثانية من الملعب الخاص بشيلتون، 21 عاماً، الذي تبادل معه التهنئة والضحك، علماً أن النقطة لم تُحتسب بموجب القانون.



