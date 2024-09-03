هل تعود سيرينا وليامز الى ملاعب التنس؟

كانت قد أعلنت اعتزالها قبل عامين

من الممكن أن تعود سيرينا ويليامز إلى ساحة التنس الاحترافية، بعد أن ألمحت إلى ذلك، وهي التي كانت قد أعلنت اعتزالها قبل عامين.

وانهت سيرينا مسيرتها المهنية في هذه الرياضة في أيلول - سبتمبر 2022، بعد أن حقّقت 23 لقباً فردياً في الدورات الأربع الكبرى، وتصدرّت تصنيفات اتحاد لاعبات التنس المحترفات لما مجموعه 319 أسبوعاً، منها 186 على التوالي.

وأشارت أفضل لاعبة تنس على الإطلاق إلى أنّها بحاجة إلى بعض المنافسة، وتجد نفسها راغبة في العودة إلى الرياضة التي هيمنت على أول 35 عاماً من حياتها.

وقالت سيرينا لماري جو فرنانديز في دورة الولايات المتحدة المفتوحة الجارية "أنا أحب الرياضة، أحب اللعبة، أريد اللعب بالتأكيد، ولا أعرف إذا كنت سألعب بشكل احترافي مرة أخرى، لكنني أحتاج إلى بعض المنافسة في حياتي، ولم احدد ماهيتها بعد، لقد التقطت المضرب للتو مرة أخرى، لكن على المستوى الاحترافي، لست متأكدة من أنني أستطيع القيام بذلك بشكل صحيح".





