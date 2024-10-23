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دييغو فورلان يحترف التنس في سن الـ45 !!

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دييغو فورلان يحترف التنس في سن الـ45 !!
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التنس

2024-10-23 | 04:12
دييغو فورلان يحترف التنس في سن الـ45 !!

بعد ست سنوات من اعتزاله كرة القدم

بعد ست سنوات من اعتزاله كرة القدم، وبعد أن شارك لفترة في دورات الهواة، يقصّ النجم الأوروغوياني دييغو فورلان، شريط مشاركاته الاحترافية في عالم التنس على المستوى الاحترافي، من خلال المشاركة في دورة مونتفيديو المقررة خلال شهر تشرين الثاني - نوفمبر.
ويخوض فورلان، 45 عاماً، الدورة في فئة الزوجي الى جوار فيديريكو كوريا، بعد أن تلقيا دعوة، وهو الذي شارك في عدة دورات لرابطة (أي تي إف) للكبار، ويحتل حاليا المركز الـ744 في اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم 40 عاماً، والمركز 108 بين اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم 45 عاماً.
ولعب فورلان هذا العام 11 مباراة، كلها على الأراضي الرملية، فاز في ثمانية منها وانهزم في ثلاثة، فيما شهدت مسيرته الكروية 36 هدفا دوليا مع منتخب بلاده.
ولعب فورلان خلال هذه المسيرة مع أندية إنديبندنتي الأرجنتيني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وانتر ميلان الايطالي وانترناسيونال البرازيلي وكريزيو أوساكا الياباني وبينارول الاوروغوياني ومومباي سيتي الهندي وكيتشي من هونغ كونغ.



دييغو فورلان يحترف التنس في سن الـ45 !!

رياضة

التنس

دييغو فورلان

فيديريكو كوريا

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