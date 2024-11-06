نجم التنس دافع عن حبيبته بمواجهة اللص .. بالمضرب !!

فريتز كان مسلحاً بمضرب التنس

تعرّض لاعب التنس تايلور فريتز وصديقته المؤثرة الشهيرة مورغان ريدل لمحاولة سرقة في المنزل الذي يقيمان فيه في لندن.

ونشرت عارضة الأزياء المتمرسة في مجال الإعلام عدة صور تشرح فيها محاولة السرقة، لتظهر كيف تصدت هي وتايلور فريتز الذي كان مسلحاً بمضرب التنس، لمحاولة السرقة.

وقالت المؤثرة "استيقظت أنا وتايلور في الساعة الرابعة صباحاً هذا الصباح على صوت شخص يحاول إدخال الرمز السري للدخول من الباب الأمامي لمنزل (Airbnb) كنا نقيم فيه في لندن".

وشرحت مورغان ريدل أنه "من بين جميع الأسلحة المحتملة في المنزل، أمسك صديقها (تايلور فريتز) بمضرب التنس"، وكأنه يحاول قتل بعوضة.







