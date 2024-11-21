فيديو عاطفي ودعت به رولان جاروس الأفضل في تاريخها

An unprecedented legacy, established across three decades.

Utter dominance, fourteen times.

Simply the best on clay.



Thank you, Rafa 🧡 pic.twitter.com/AtOj3g7cHh — Roland-Garros (@rolandgarros) November 19, 2024

من ضمن سجلّه الحافل بالألقاب، حصد رافايل نادال لقب رولان جاروس وحدها، على الملاعب الرملية، 14 مرة قياسية، ما دفع بالحساب الرسمي للدورة التي تمثل احدى الدورات الاربع الكبرى في عالم التنس، الى نشر فيديو تكريمي ممتع للنجم الاسباني الذي اعلن اعتزاله.وأعلن نادال اعتزاله بالأمس وهو في سن 38 عاماً، بعد أن حصد 22 لقباً كبيراً توزعت على رولان جاروس (14) وويمبلدون (2) واستراليا (2) وفلاشينغ ميدوز (4) وذهبية أولمبياد 2006، كما نال 4 ألقاب كبرى في الزوجي واللقب الاولمبي مرة وحصد كأس دايفيس لاسبانيا اربع مرات.