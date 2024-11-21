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فيديو عاطفي ودعت به رولان جاروس الأفضل في تاريخها

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فيديو عاطفي ودعت به رولان جاروس الأفضل في تاريخها
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التنس

2024-11-21 | 01:38
فيديو عاطفي ودعت به رولان جاروس الأفضل في تاريخها

حصد نادال لقب رولان جاروس 14 مرة قياسية

من ضمن سجلّه الحافل بالألقاب، حصد رافايل نادال لقب رولان جاروس وحدها، على الملاعب الرملية، 14 مرة قياسية، ما دفع بالحساب الرسمي للدورة التي تمثل احدى الدورات الاربع الكبرى في عالم التنس، الى نشر فيديو تكريمي ممتع للنجم الاسباني الذي اعلن اعتزاله.
وأعلن نادال اعتزاله بالأمس وهو في سن 38 عاماً، بعد أن حصد 22 لقباً كبيراً توزعت على رولان جاروس (14) وويمبلدون (2) واستراليا (2) وفلاشينغ ميدوز (4) وذهبية أولمبياد 2006، كما نال 4 ألقاب كبرى في الزوجي واللقب الاولمبي مرة وحصد كأس دايفيس لاسبانيا اربع مرات.


فيديو عاطفي ودعت به رولان جاروس الأفضل في تاريخها

رياضة

التنس

رافايل نادال

رولان جاروس

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