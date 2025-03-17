فيديو - ميرا .. المراهقة التي غزت عالم الكرة الصفراء

ستكون وريثة مواطنتها الجميلة ماريا شارابوفا في عالم الكرة الصفراء

يبدو أن ميرا أندرييفا، ستكون وريثة مواطنتها الجميلة ماريا شارابوفا في عالم الكرة الصفراء ... فاللاعبة، البالغة سبعة عشر عاماً فقط، والمصنفة حادية عشر عالمياً، فجّرت أمس مفاجأة مدوّية، حين حصدت اللقب الثالث في مسيرتها.

وجاء ذلك في المباراة النهائية لدورة إنديان ويلز الأميركية، حيث تغلبت أندرييفا، الفائزة بفضيّة الزوجي في أولمبياد باريس، على المُصنّفة الأولى عالمياً، البيلاروسيّة آريانا سابالينكا بنتيجة (٢-٦، ٦-٤ و٦-٣).

وبذلك، ارتقت أندرييفا إلى المرتبة السادسة في سًلّم التصنيف العالمي، برصيد 4710 نقطة، وهي التي تعتبر أول لاعبة في عصر التنس الحديث بهذا السنّ، تجد لها مكاناً في ترتيب العشرة الأوائل في تنس السيدات.

وحققت أندريفا انتصارها الثاني عشر توالياً، وأصبحت أصغر لاعبة تصل إلى هذا الرقم في بطولات الألف نقطة منذ ظهور تلك البطولات في العام ألفين وتسعة.

وباتت أندريفا كذلك أصغر لاعبة في آخر اربعين عاماً تتفوق على المصنفة الأولى والثانية عالمياً في بطولة واحدة، بعد الفوز في نصف النهائي على البولندية إيجا شفيونتيك.







