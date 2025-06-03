نوفاك ديوكوفيتش يحقق إنجازا تاريخيا جديدا

انضم النجم الصربي إلى نادال وفيدرر في هذا النادي الحصري

حقق نوفاك ديوكوفيتش إنجازًا تاريخيًا جديدًا يوم أمس الإثنين في دورة رولان غاروس، حيث أصبح ثالث لاعب في التاريخ يحقق 100 فوز في مباريات ضمن دورات الغراند سلام، والثاني في الدورة الفرنسية الكبرى.

وانضم النجم الصربي إلى المعتزلين، الاسباني رافاييل نادال والسويسري روجر فيدرر في هذا النادي الحصري بعد فوزه على كاميرون نوري.

وسجل نادال 112 فوزًا في رولان غاروس، حيث يحمل الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بالدورة بـ14 لقبًا.

أما روجر فيدرر فقد حقق 105 انتصارات في دورة ويمبلدون، وتوج باللقب هناك 8 مرات، وهو رقم قياسي أيضًا، كما حقق السويسري 102 فوزًا في بطولة أستراليا المفتوحة، وفاز باللقب 6 مرات.

ويحمل ديوكوفيتش الآن سجلًا من 100 فوز مقابل 16 خسارة في رولان غاروس، حيث تُوّج باللقب أعوام 2016 و2021 و2023.

ومن خلال فوزه على نوري وتأهله إلى الدور ربع النهائي للمرة الـ19 في رولان غاروس، حطم الصربي الرقم القياسي لعدد مرات الوصول إلى ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للرجال، متجاوزًا روجر فيدرر الذي بلغ هذا الدور 18 مرة في ويمبلدون.

ويأمل ديوكوفيتش أيضًا في تجاوز حاجز الـ100 فوز في ويمبلدون في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يمتلك حاليًا سجلًا قدره 97 فوزًا مقابل 12 خسارة في الدورة التي تقام على الأراضي العشبية.

أما في دورة أستراليا المفتوحة، فيمتلك الصربي البالغ من العمر 38 عامًا سجلًا قدره 99 فوزًا مقابل 10 خسائر، و90 فوزًا مقابل 14 خسارة في دورة أميركا المفتوحة.

ويسعى ديوكوفيتش هذا الأسبوع لتحقيق لقبه الـ25 في دورات الغراند سلام، وهو رقم قياسي تاريخي لو حصل، حيث يواجه المصنف السادس في الدورة، ألكسندر زفيريف، في الدور ربع النهائي.







