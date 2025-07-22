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فينوس ويليامز تعود إلى الدورات الكبرى في سنّ الـ45

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فينوس ويليامز تعود إلى الدورات الكبرى في سنّ الـ45
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التنس

2025-07-22 | 01:08
فينوس ويليامز تعود إلى الدورات الكبرى في سنّ الـ45

تستعد أسطورة التنس الأميركية للعودة إلى البطولات الكبرى

تستعد أسطورة التنس الأميركية فينوس ويليامز للعودة إلى البطولات الكبرى، بعدما تم إدراج اسمها في قائمة المشاركين في الزوجي المختلط لدورة أميركا المفتوحة (US Open) بالشراكة مع رايلي أوبيلكا، وذلك عقب غياب دام 16 شهرا بسبب مشكلات صحية، خضعت على إثرها لجراحة لإزالة أورام ليفية.
النجمة البالغة من العمر 45 عاما تعود هذا الأسبوع من بوابة دورة واشنطن، بعد موسم صعب لم تحقق فيه أي انتصار منذ آب - أغسطس 2023، وستشارك في منافسات الفردي أمام الأميركية بيتون ستيرنز، وفي الزوجي إلى جانب هايلي بابتيست.
ورغم ابتعادها الطويل، أكدت فينوس أن هدفها حاليا هو الاستمتاع بالمباريات دون ضغوط، قائلة "هدفي أن أؤمن بنفسي وأستمتع باللعبة على أرضيتي المفضلة، الملاعب الصلبة".
فينوس، الحاصلة على 7 ألقاب كبرى في الفردي و14 لقبا في الزوجي مع شقيقتها سيرينا، رفضت الكشف عن خططها المستقبلية بشكل صريح، مكتفية بالقول "أنا هنا الآن ... من يعلم ما سيأتي؟".




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