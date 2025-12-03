سيرينا ويليامز تفتح باب الاحتمالات في التنس

عاد اسم أسطورة التنس الأميركية إلى الواجهة، بعد تأكيد عودتها إلى "مجموعة الاختبارات المسجَّلة" التابعة لوكالة النزاهة في التنس (ITIA)، وهي قاعدة البيانات الخاصة باللاعبين الخاضعين لفحوصات المنشطات خارج المنافسات، في خطوةٍ تفتح أمامها نظريًا باب العودة إلى الملاعب.

وتبلغ 44 عاما، وتملك في رصيدها 23 لقبا في بطولات ، ولم تخض أي مباراة رسمية منذ وداعها دورة أميركا المفتوحة عام 2022.

وبحسب اللوائح، يتعيّن على أي لاعبة عائدة بعد الاعتزال أو الابتعاد أن تبقى لمدّة لا تقل عن في برنامج الفحوصات قبل أن تصبح مؤهّلة للمشاركة في البطولات، ما يعني أن نجمة التنس قد تكون قادرة على اللعب مجددا في منتصف 2026 إذا رغبت في ذلك.

ظهور اسمها في الوثائق الرسمية أشعل موجة تكهّنات عالمية حول عودة تاريخيّة محتملة، رغم تأكيدها عبر منصّة "إكس" أنّها ليست في طريقها للعودة وأنّ ما يُثار مجرّد شائعة تتمدّد كنار في الهشيم.

ورغم تركيزها الحالي على حياتها العائلية ومشاريعها الاستثمارية خارج الملاعب، أعاد هذا التطوّر إحياء آمال جماهير التنس برؤية إحدى أعظم اللاعبات في التاريخ تعود إلى المنافسة ولو لفترة وجيزة، سواء في منافسات الفردي أو الزوجي أو حتى في بطولات استعراضية.







