جيمي يسير على خطى شقيقه كارلوس ألكاراز

ظهر اسم ألكاراز في دائرة الأضواء بعد فوزه بلقب بطولة من جولة (Rafa Nadal Tour) للشباب، ما يعكس الطموح الكبير لدى الأخ الأصغر لنجم التنس العالمي .

لم يكن اللقب الوحيد في مسيرة جيمي، لأنه سبق وأن تأهل إلى منافسات (Les Petits As) وهي واحدة من أبرز البطولات العمرية في ، مثلما فعل كارلوس في شبابه.

جيمي عبّر عن رغبته الكبيرة في تحقيق النجاح "آمل أن أصبح مثله (شقيقه) أو حتى أفضل"، حسب حديثه مع محطة إذاعية محلية، مشيرا إلى أن كارلوس منحه نصائح عائلية بسيطة لكنها عميقة، وهي "الرأس والقلب والشجاعة".

ألكاراز الكبير علّق على نجاح شقيقه قائلاً إنه فخور جدا برؤيته ينمو ويتقدم على نفس المسارات التي مهدها له في رياضة التنس.







