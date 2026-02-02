كارلوس ألكاراز يُخلّد إنجازه الأسترالي بوشم

واصل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز كتابة التاريخ ومفاجأة

واصل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز كتابة التاريخ ومفاجأة ، بعدما تُوج بلقبه الأول في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ الصفراء يحقق "الجراند سلام" كاملاً بالفوز بالبطولات الأربع الكبرى.

ورفع ابن مدينة "إل بالمار"، البالغ من العمر 22 عاماً، الكأس الغالية على أرضية ملعب "رود ليفر أرينا" عقب تغلبه على الأسطورة نوفاك ديوكوفيتش، لتبدأ مع هذا الإنجاز مراسم الوفاء بتقليده الخاص، تخليد الذكرى التاريخية بوشم جديد على جسده.

ويمتلك ألكاراز مجموعة من الأوشام الرمزية التي تؤرخ مسيرته، حيث رسم "ثمرة فراولة" تكريماً لبطولة ويمبلدون التي أحرزها في - يوليو 2023، و"برج إيفل" احتفالاً بلقب رولان غاروس 2024، بالإضافة إلى وشم "تمثال الحرية" وجسر بروكلين الذي يخلد لقبه الأول في "أميركا المفتوحة" عام 2022.

وبعد فوزه التاريخي في ملبورن، كشف ألكاراز أنّ الرسم التالي سيكون لحيوان "الكنغر"، مشيراً إلى أنه يخطط لوضعه على ساقه بالقرب من أوشام البطولات الكبرى الأخرى، بانتظار تحديد المكان الدقيق بدقة.

ويحمل اختيار الكنغر دلالة عميقة، فهو الوطني لأستراليا الذي يجسد الطاقة والقدرة على التقدم دائماً نحو الأمام دون تراجع، وهي السمات التي ميزت أداء ألكاراز طوال البطولة.

ومع تحويل هذا الرمز إلى وشم على جسد "كارليتوس"، سينضم الكنغر إلى قائمة الذكريات التي توثق صعوده كأحد أعظم لاعبي التنس في العصر الحديث، محولاً إنجازه في ملبورن بارك إلى أثر دائم يرافقه في رحلته نحو المزيد من الألقاب.









