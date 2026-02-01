فيديو - ألكاراز يتلقى بركة الكاهن قبل نهائي أستراليا

يخوض الإسباني كارلوس ألكاراز مساء اليوم
الأحد، نهائي دورة أستراليا
المفتوحة امام الصربي نوفاك
دجوكوفيتش في ملبورن، في مواجهة تحمل بُعداً تاريخيا للاعب الشاب الذي يسعى لإحراز لقبه الأول في هذه الملعب، وإكمال مسيرته في ألقاب البطولات الكبرى.
وكان ألكاراز أحرز حتى الآن ألقاب رولان غاروس الفرنسية
(2024 و2025) وويمبلدون البريطانية
(2023 و2024) وفلاشيغ ميدوز الأميركية (2022 و2025) ووصل الى نهائي استراليا للمرة الأولى 2026 بعد آداء مبهر.
وقبيل هذا الموعد، أعادت منصات إعلامية تسليط الضوء على جانب شخصي في تحضيرات ألكاراز، إذ اعتاد في بعض المحطات
الكبرى طلب بركة كهنة كاثوليك قبل البطولات أو اللحظات المفصلية.
وكان من بينها لقطة وثّقتها تقارير عن تلقيه بركة من الكاهن
الإسباني الشاب ميغيل توفار فرنانديث في 31 تشرين الأول - أكتوبر 2025.
ويدخل ألكاراز النهائي وهو المصنّف الأول عالميًا وفق التصنيف الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين، ما يضعه تحت ضغط التوقعات بصفته قائد الترتيب العالمي في أهم مباريات الموسم حتى الآن، بينما ستكون مواجهة دجوكوفيتش، بطل استراليا 10 مرات، اختبارًا إضافيًا لطموحه في تثبيت موقعه على القمة.