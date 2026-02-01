فيديو - ألكاراز يتلقى بركة الكاهن قبل نهائي أستراليا

Tennis World No. 1 Carlos Alcaraz receives blessings from Catholic priests ahead of major tournaments.



يخوض الإسباني كارلوس ألكاراز مساء الأحد، نهائي دورة المفتوحة امام الصربي دجوكوفيتش في ملبورن، في مواجهة تحمل بُعداً تاريخيا للاعب الشاب الذي يسعى لإحراز لقبه الأول في هذه الملعب، وإكمال مسيرته في ألقاب البطولات الكبرى.وكان ألكاراز أحرز حتى الآن ألقاب رولان غاروس (2024 و2025) وويمبلدون (2023 و2024) وفلاشيغ ميدوز الأميركية (2022 و2025) ووصل الى نهائي استراليا للمرة الأولى 2026 بعد آداء مبهر.وقبيل هذا الموعد، أعادت منصات إعلامية تسليط الضوء على جانب شخصي في تحضيرات ألكاراز، إذ اعتاد في بعض الكبرى طلب بركة كهنة كاثوليك قبل البطولات أو اللحظات المفصلية.وكان من بينها لقطة وثّقتها تقارير عن تلقيه بركة من الإسباني الشاب ميغيل توفار فرنانديث في 31 تشرين الأول - أكتوبر 2025.ويدخل ألكاراز النهائي وهو المصنّف الأول عالميًا وفق التصنيف الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين، ما يضعه تحت ضغط التوقعات بصفته قائد الترتيب العالمي في أهم مباريات الموسم حتى الآن، بينما ستكون مواجهة دجوكوفيتش، بطل استراليا 10 مرات، اختبارًا إضافيًا لطموحه في تثبيت موقعه على القمة.