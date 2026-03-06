سيرينا وليامز تعطي ابنتها 7 دولارات اسبوعياً .. وبشروط

أثارت أسطورة التنس الأميركية تفاعلًا واسعا على مواقع التواصل بعد كشفها عن الطريقة التي تُربي بها ابنتها (7 سنوات) على التعامل مع المال، رغم ثروتها التي تُقدّر بنحو 400 مليون .

وأوضحت سيرينا أنها تمنح ابنتها سبع دولارات فقط أسبوعيا، لكن بشرط أن تقوم بإنجاز بعض الأعمال المنزلية للحصول عليها، مؤكدة أنها ترفض إعطاء المال مجانًا حتى لا تعتاد ابنتها على الحصول على الأشياء دون جهد.

وتقول الأميركية إن الهدف من ذلك هو تعليم طفلتها قيمة العمل والانضباط المالي والادخار منذ الصغر، مشيرة إلى أن كثيرًا من الناس يواجهون صعوبات مالية لأنهم لم يتعلموا هذه المبادئ مبكرًا.







