عاجل
ولي العهد السعودي والرئيس التركي يبحثان هاتفيا انعكاس التصعيد العسكري بالمنطقة على الأمن
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب إسرائيل
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
سيرينا وليامز تعطي ابنتها 7 دولارات اسبوعياً .. وبشروط

التنس

2026-03-06 | 00:37
أثارت أسطورة التنس الأميركية سيرينا ويليامز تفاعلًا واسعا

أثارت أسطورة التنس الأميركية سيرينا ويليامز تفاعلًا واسعا على مواقع التواصل بعد كشفها عن الطريقة التي تُربي بها ابنتها أولمبيا (7 سنوات) على التعامل مع المال، رغم ثروتها التي تُقدّر بنحو 400 مليون دولار.
وأوضحت سيرينا أنها تمنح ابنتها سبع دولارات فقط أسبوعيا، لكن بشرط أن تقوم بإنجاز بعض الأعمال المنزلية للحصول عليها، مؤكدة أنها ترفض إعطاء المال مجانًا حتى لا تعتاد ابنتها على الحصول على الأشياء دون جهد.
وتقول النجمة الأميركية إن الهدف من ذلك هو تعليم طفلتها قيمة العمل والانضباط المالي والادخار منذ الصغر، مشيرة إلى أن كثيرًا من الناس يواجهون صعوبات مالية لأنهم لم يتعلموا هذه المبادئ مبكرًا. 



مقالات ذات صلة

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل
2025-12-22

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل

مراسل الجديد: إخلاء مبنى في حي التربيعة بسوق النحاسين في طرابلس من قبل شرطة البلدية
2026-02-08

مراسل الجديد: إخلاء مبنى في حي التربيعة بسوق النحاسين في طرابلس من قبل شرطة البلدية

ماغي بو غصن تحسم حقيقة خلافها مع سيرين عبد النور وهذا ما كشفته
2026-01-26

ماغي بو غصن تحسم حقيقة خلافها مع سيرين عبد النور وهذا ما كشفته

سيرين عبد النور تعبّر عن ضيقها النفسي بكلمات صريحة
2026-01-08

سيرين عبد النور تعبّر عن ضيقها النفسي بكلمات صريحة

فيديو - الولد طلب حمل الخاتم ففتحت "مباشر" مع خطيبها

فيديو - الولد طلب حمل الخاتم ففتحت "مباشر" مع خطيبها
2026-02-08

فيديو - الولد طلب حمل الخاتم ففتحت "مباشر" مع خطيبها

تُوّجت البريطانية كايتي بولتر بلقب بطولة أوسترافا المفتوحة للتنس

2026-02-08

فيديو - الولد طلب حمل الخاتم ففتحت "مباشر" مع خطيبها

تُوّجت البريطانية كايتي بولتر بلقب بطولة أوسترافا المفتوحة للتنس

كارلوس ألكاراز يُخلّد إنجازه الأسترالي بوشم
2026-02-01

كارلوس ألكاراز يُخلّد إنجازه الأسترالي بوشم

واصل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز كتابة التاريخ ومفاجأة العالم

2026-02-01

كارلوس ألكاراز يُخلّد إنجازه الأسترالي بوشم

واصل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز كتابة التاريخ ومفاجأة العالم

فيديو - ألكاراز يتلقى بركة الكاهن قبل نهائي أستراليا
2026-02-01

فيديو - ألكاراز يتلقى بركة الكاهن قبل نهائي أستراليا

يخوض ألكاراز مساء اليوم نهائي دورة أستراليا المفتوحة

2026-02-01

فيديو - ألكاراز يتلقى بركة الكاهن قبل نهائي أستراليا

يخوض ألكاراز مساء اليوم نهائي دورة أستراليا المفتوحة

