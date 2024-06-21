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روان بن حسين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
روان بن حسين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
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روان بن حسين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

فن

2024-06-21 | 10:33
روان بن حسين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
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Aljadeed
روان بن حسين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

تعرضت الفنانة الكويتية روان بن حسين إلى نوع من الحساسية المفاجئة، دون أن تعرف السبب الرئيسي لذلك.

وشاركت روان بن حسين متابعيها عبر حسابها على “سناب شات” سلسلة فيديوهات ومقاطع فيديو، كشفت خلالها ما نتج عن إصابتها بالحساسية، إذ ظهرت بقع حمراء غطت جزءًا كبيرًا من يديها وقدميها، إلى جانب منطقة الرقبة والصدر، وأجزاء من الوجه.

وأثناء سيرها في الشارع بحثًا عن سيارة أجرة توصلها إلى أقرب مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، قام أحد الشبان بعرض المساعدة عليها، وإيصالها بدراجته النارية إلى المستشفى.

ونشرت “روان” مقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي تجلس وراء سائق الدراجة، فيما تقول: ” ما فيه أطيب من الشعب اللبناني، ما لقيت تاكسي أخذني بالسيكل”.

وأوضحت روان أن السائق كان أحد المارة في الشارع، إلا أنه حين قابلها ورأى حالتها عرض عليها المساعدة، حتى قبل أن يدرك أنها شخصية مشهورة.

ولفتت “روان” إلى أنه انتظرها في الخارج إلى حين انتهائها من تلقي العلاج، لكنها شكرته وأخبرته أن سائقها الخاص ينتظرها خارجًا.

وطمأنت روان متابعيها على صحتها، وذلك بعد أخذها لإبرة كورتيزون من أجل الحساسية، وعلَّقت: “أنا بخير يا عمري أنتم، أعطوني إبرة كورتزون، وراحت الحساسية الحمد الله”.

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