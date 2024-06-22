سلمى المصري ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"

تتحدث سلمى في الحلقة عن أبرز اللحظات التي عاشتها، كاشفة الكثير من الأسرار عن حياتها الشخصية والمهنية، ومعلنة تفاصيل لأول مرة.
"كتاب الشهرة" الليلة الساعة 9:30 على قناة الجديد، بالتزامن مع قناة "الجديد فن" عبر يوتيوب.
اعلنت الممثلة اللبنانية جوي هاني أنّها حامل بطفلها الأوّل.
تاثرت تاليا ابنة الفنان المصري تامر حسني بعد تعرض والدها للخطر خلال حفله الأخير، ونشرت مقطع فيديو من حفل والدها الذي قام فيه بالطيران معلقًا بالأحبال ليصل إلى كل جمهوره، ووجهت من خلاله رسالة له لتعبر عن إعجابها الكبير بكل ما يفعله.
عارض الفنان المصري تامر عاشور التسريبات التي أطلقها زميله حسام حبيب بشأن أهل الفنانة الشهيرة شيرين عبد الوهاب، نافيا اياها.