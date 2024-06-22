سلمى المصري ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"

تتحدث سلمى في الحلقة عن أبرز اللحظات التي عاشتها، كاشفة الكثير من الأسرار عن حياتها الشخصية والمهنية، ومعلنة تفاصيل لأول مرة.

"كتاب الشهرة" الليلة الساعة 9:30 على قناة الجديد، بالتزامن مع قناة "الجديد فن" عبر يوتيوب.