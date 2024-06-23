الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شيرين عبد تهاجم شقيقها بعد تسريبات حسام حبيب
شيرين عبد تهاجم شقيقها بعد تسريبات حسام حبيب
A-
A+

شيرين عبد تهاجم شقيقها بعد تسريبات حسام حبيب

فن

2024-06-23 | 04:59
شيرين عبد تهاجم شقيقها بعد تسريبات حسام حبيب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شيرين عبد تهاجم شقيقها بعد تسريبات حسام حبيب

خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صمتها بعد الجدل الكبير الذي اثاره اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية عقب تسريب تسجيلات صوتية لطليقها حسام حبيب تحدث فيها عن عائلتها.

وفي التفاصيل، هاجمت شيرين شقيقها محمد عبد الوهاب في بيان رسمي، وذلك بعدما تحدثت تسريبات حسام عن قيام أسرتها باستغلالها وقيام شقيقها ببيع منصاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوكيل مُلغى.

وقالت شيرين في بيانها: "لقد تعرّضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقي محمد سيد عبد الوهاب، حيث إنني قد قمت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا. فاستخدم التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بي."

وأضافت شيرين:  "من وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي، ولا أستطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أي ربح من أي منصة على السوشيال ميديا."

وتابعت: "بل على العكس، فقد تسبب ذلك لي في خسائر فادحة، حيث نشر أغنية لي دون علمي؛ مما تسبب في منازعات قضائية، فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا."

وأضافت الفنانة المصرية: "قمت على إثر ذلك الفعل بدفع تعويض للشركة المنتجة وقدره 8 ملايين جنيه والذي أدى بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة ولكن لأسباب غير مفهومة، فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة الدعوى ذاتها مرة أخرى والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء، وحرصا مني على احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة، فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة، حيث إنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها."

cfbaed5f-c984-48b0-9584-5cd822bd6303

 

اقرأ ايضا في فن

شاهدوا كيف تفاعلت شام الذهبي مع حفل والدتها أصالة في ألمانيا
10:07

شاهدوا كيف تفاعلت شام الذهبي مع حفل والدتها أصالة في ألمانيا

علقت شام الذهبي على حفل والدتها الفنانة السورية أصالة نصري، الذي أقيم مساء أمس في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، ووصفته بـ"الخيال". كما وجهت الشكر للجمهور على تفاعلهم الكبير مع جميع الأغنيات، في الوقت الذي وصفت فيه والدتها "بالحياة والوطن"، لكونها تتعلم منها أسمى معاني "الحب" بحسب تعبيرها.

10:07

شاهدوا كيف تفاعلت شام الذهبي مع حفل والدتها أصالة في ألمانيا

علقت شام الذهبي على حفل والدتها الفنانة السورية أصالة نصري، الذي أقيم مساء أمس في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، ووصفته بـ"الخيال". كما وجهت الشكر للجمهور على تفاعلهم الكبير مع جميع الأغنيات، في الوقت الذي وصفت فيه والدتها "بالحياة والوطن"، لكونها تتعلم منها أسمى معاني "الحب" بحسب تعبيرها.

وسام بريدي يفاجئ زوجته ريم السعيدي بعيد ميلادها مع ابنتيه
09:57

وسام بريدي يفاجئ زوجته ريم السعيدي بعيد ميلادها مع ابنتيه

فاجأ الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي وإبنتيه صوفيا وبيلا ماريا، والدتهما عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي بمناسبة عيد ميلادها الـ 38 محضرين لها أجواء جميلة وسعيدة للغاية.

09:57

وسام بريدي يفاجئ زوجته ريم السعيدي بعيد ميلادها مع ابنتيه

فاجأ الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي وإبنتيه صوفيا وبيلا ماريا، والدتهما عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي بمناسبة عيد ميلادها الـ 38 محضرين لها أجواء جميلة وسعيدة للغاية.

محمد رمضان يعلق على أنباء منعه من دخول مصر
07:44

محمد رمضان يعلق على أنباء منعه من دخول مصر

علق الفنان المصري محمد رمضان على الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجوده خارج مصر، ومنعه من العودة إليها.

07:44

محمد رمضان يعلق على أنباء منعه من دخول مصر

علق الفنان المصري محمد رمضان على الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجوده خارج مصر، ومنعه من العودة إليها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024