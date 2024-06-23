شيرين عبد تهاجم شقيقها بعد تسريبات حسام حبيب

وفي التفاصيل، هاجمت شيرين شقيقها محمد عبد الوهاب في بيان رسمي، وذلك بعدما تحدثت تسريبات حسام عن قيام أسرتها باستغلالها وقيام شقيقها ببيع منصاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوكيل مُلغى.

وقالت شيرين في بيانها: "لقد تعرّضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقي محمد سيد عبد الوهاب، حيث إنني قد قمت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا. فاستخدم التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بي."

وأضافت شيرين: "من وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي، ولا أستطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أي ربح من أي منصة على السوشيال ميديا."

وتابعت: "بل على العكس، فقد تسبب ذلك لي في خسائر فادحة، حيث نشر أغنية لي دون علمي؛ مما تسبب في منازعات قضائية، فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا."

وأضافت الفنانة المصرية: "قمت على إثر ذلك الفعل بدفع تعويض للشركة المنتجة وقدره 8 ملايين جنيه والذي أدى بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة ولكن لأسباب غير مفهومة، فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة الدعوى ذاتها مرة أخرى والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء، وحرصا مني على احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة، فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة، حيث إنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها."